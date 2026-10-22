Эпоха дисков уходит: Sony прекратила поставки последнего 4K Blu-ray-плеера в Японии

Sony прекращает поставки последнего 4K Blu-ray-плеера — отгрузки модели UBP-X700/K завершились 22 октября 2026 года. В японском онлайн-магазине компании устройство отмечено как отсутствующее в продаже и без планов на новые поставки. Преемника модели Sony пока не представила.

UBP-X700/K вышел в Японии в мае 2025 года и фактически стал упрощенной версией плеера UBP-X700, выпущенного еще в 2018 году. Из обновленной модели убрали встроенные приложения для потокового видео, включая YouTube, но сохранилась поддержка дисков 4K Ultra HD Blu-ray, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos и DTS:X. Перед прекращением поставок устройство стоило 58 300 иен (370 долларов).

Это решение продолжает череду отказов Sony от физических носителей. В феврале 2025 года компания прекратила выпуск записываемых Blu-ray-дисков, а в феврале 2026-го объявила о постепенном прекращении поставок всех Blu-ray-рекордеров. Теперь японским покупателям для воспроизведения фильмов на 4K Ultra HD Blu-ray остается только PlayStation 5 с дисководом. Однако консоль не поддерживает Dolby Vision при воспроизведении дисков. Sony также продолжит продавать плеер BDP-S1700/K, но он работает только с обычными Blu-ray и не поддерживает формат 4K Ultra HD Blu-ray.