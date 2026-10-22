DARPA профинансировало испытания космического ядерного реактора с активным управлением

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заключило соглашение с компанией Space Nuclear Power Corporation (SpaceNukes) о разработке и наземных испытаниях технологий автономного управления ядерными реакторами. Работа ведётся в рамках программы Fast Capacitance (Fat Cat) и продолжает проект Kilopower, в котором уже проверяли работу компактного реактора для космических задач.

Новый этап предусматривает проектирование, закупку компонентов, сборку и испытание реактора с активным управлением регулирующими стержнями. Они позволяют менять интенсивность ядерной реакции и тем самым управлять мощностью установки. В отличие от пассивной архитектуры, испытанной в 2018 году в рамках проекта KRUSTY (Kilopower Reactor Using Stirling Technology), новая система должна продемонстрировать работу активных механизмов регулирования. Разработкой займутся SpaceNukes и Лос-Аламосская национальная лаборатория, а интеграция компонентов пройдёт в мастерской компании в штате Огайо.

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Испытания KRUSTY в 2018 году были демонстрацией компактного реактора, использующего ядерное деление для выработки тепла, которое затем преобразуется в электричество. Теперь же разработчики намерены проверить не только саму ядерную установку, но и инженерные решения для автономного управления её работой. По замыслу DARPA, такие технологии могут пригодиться в миссиях, где требуется надёжное электроснабжение и быстрое изменение мощности в зависимости от нагрузки.

В перспективе компактные ядерные установки могут обеспечивать энергией космические аппараты и оборудование на поверхности Луны, где солнечного света бывает недостаточно или его сложно использовать для непрерывного питания. Однако нынешний контракт посвящён разработке и наземной проверке технологии: он сам по себе не означает, что реактор готов к эксплуатации в космосе. Следующий важный результат — испытание аппаратуры, которое должно показать, насколько надёжно система управляет реактором в рабочих режимах.