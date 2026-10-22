DARPA профинансировало испытания космического ядерного реактора с активным управлением

SpaceNukes и Лос-Аламосская национальная лаборатория разработают и испытают реактор Kilopower, способный регулировать работу с помощью активной системы управления

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заключило соглашение с компанией Space Nuclear Power Corporation (SpaceNukes) о разработке и наземных испытаниях технологий автономного управления ядерными реакторами. Работа ведётся в рамках программы Fast Capacitance (Fat Cat) и продолжает проект Kilopower, в котором уже проверяли работу компактного реактора для космических задач.

Новый этап предусматривает проектирование, закупку компонентов, сборку и испытание реактора с активным управлением регулирующими стержнями. Они позволяют менять интенсивность ядерной реакции и тем самым управлять мощностью установки. В отличие от пассивной архитектуры, испытанной в 2018 году в рамках проекта KRUSTY (Kilopower Reactor Using Stirling Technology), новая система должна продемонстрировать работу активных механизмов регулирования. Разработкой займутся SpaceNukes и Лос-Аламосская национальная лаборатория, а интеграция компонентов пройдёт в мастерской компании в штате Огайо.

DARPA профинансировало испытания космического ядерного реактора с активным управлением
Источник изображения: сгенерировано Muse

Испытания KRUSTY в 2018 году были демонстрацией компактного реактора, использующего ядерное деление для выработки тепла, которое затем преобразуется в электричество. Теперь же разработчики намерены проверить не только саму ядерную установку, но и инженерные решения для автономного управления её работой. По замыслу DARPA, такие технологии могут пригодиться в миссиях, где требуется надёжное электроснабжение и быстрое изменение мощности в зависимости от нагрузки.

В перспективе компактные ядерные установки могут обеспечивать энергией космические аппараты и оборудование на поверхности Луны, где солнечного света бывает недостаточно или его сложно использовать для непрерывного питания. Однако нынешний контракт посвящён разработке и наземной проверке технологии: он сам по себе не означает, что реактор готов к эксплуатации в космосе. Следующий важный результат — испытание аппаратуры, которое должно показать, насколько надёжно система управляет реактором в рабочих режимах.

Наука и космоскосмосDARPAЯдерная энергетикаИсточники:PR Newswireinterestingengineering

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Малайзия построит подводную кабельную сеть за $489 млн для связи западной и восточной частей страныСледующая публикация: NASA испытало двигатель лунной ракеты SLS на 111% мощности
Главное
Все новости
NASA испытало двигатель лунной ракеты SLS на 111% мощности8 минут назадNASA испытало двигатель лунной ракеты SLS на 111% мощности RS-25 отработал почти 8,5 минут — столько же, сколько требуется ему во время запуска ракеты
42 минуты назад1Малайзия построит подводную кабельную сеть за $489 млн для связи западной и восточной частей страны
50 минут назад2Учёные проверили ядерный сценарий защиты Земли от астероида — первые результаты обнадёживают
52 минуты назадСпутник NASA зафиксировал, как Тихий океан теряет зелёный оттенок из-за Эль-Ниньо
18:592Разработчик автопилота для самолётов Reliable Robotics стал единорогом и открыл радарный центр
18:49Учёные впервые исследовали лёд при давлении выше 220 ГПа и обнаружили переход к более сложной структуре
18:35Состав Урана и Нептуна указал на разные сценарии формирования ледяных гигантов
18:194Ракета Falcon 9 уходит, а замены нет: у Пентагона начинаются проблемы — SpaceX отказывает в запуске спутников
17:594Крупнейший российский хостинг «Рег.ру» заблокировал загрузку файлов из-за критических уязвимостей PHP
Названы российские цены на iPhone Duo17:5110Названы российские цены на iPhone Duo Предзаказы открыли DNS, М.Видео, МТС и Wildberries
17:133Российский кроссовер Tenet T4L обзаведется полным приводом
16:592Новый флагман Samsung W27 показали на фото
16:59Мастера и товары по соседству: «Авито» тестирует новый сервис
16:503ИИ-модель Alibaba создавала уязвимый код для США чаще, чем для Китая — после настройки разница исчезла
16:49AMOLED, 8340 мАч и защита IP69K: в России стартовали продажи смартфона Poco X8
16:43Intel возобновила строительство полупроводникового завода в Огайо и готовит новую фабрику в Аризоне
16:423В России официально представили новый Li L8: 571 л.с., 1385 км на баке бензина, 29-дюймовый экран, холодильник и встроенные сервисы «Яндекса»
16:192Камеры Hasselblad на 200 Мп, AMOLED и 8000 мАч: Oppo Find X10 и X10 Pro Max добрались до России
NASA предложили вернуть с Луны экскременты астронавтов «Аполлона-15» и оборудование 1971 года16:1417NASA предложили вернуть с Луны экскременты астронавтов «Аполлона-15» и оборудование 1971 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США рекомендовали отправить астронавтов к месту посадки лунного модуля, чтобы изучить, как полвека на Луне повлияли на оставленные там материалы и технику
16:003Сбой позади? «Яндекс Пэй» вернул основные возможности сервиса
13:3913Складные смартфоны в России обновили рекорд продаж: Samsung лидирует, Huawei догоняет
13:217Таких RTX 5080 рынок ещё не видел. Galax HOF Extreme получила 24-фазную подсистему питания, а один из разъёмов питания можно скрыть
13:0929AMD наконец-то обещает исправить проблему генератора кадров FSR
11:39255 млн км без единой аварии, в 7 раз безопаснее человека за рулём. Роботакси Tesla выходят на новый уровень
10:4811SpaceX создаёт Starlink Mobile нового поколения без мёртвых зон: получены новые частоты для связи со смартфонами
«Это не какая-то крошечная штучка, которая садится на Луну». Starship в отличие от Apollo позволить строить города на Луне и Марсе10:3961«Это не какая-то крошечная штучка, которая садится на Луну». Starship в отличие от Apollo позволить строить города на Луне и Марсе Он способен доставить 100 тонн полезной нагрузки на Луну
10:331Samsung начала глобальное распространение One UI 9 для смартфонов Galaxy A56 и Galaxy A36
Робот-телохранитель Unitree H2-X может прыгать с высоты 4 м и броситься под колёса, чтобы спасти человека10:0417Робот-телохранитель Unitree H2-X может прыгать с высоты 4 м и броситься под колёса, чтобы спасти человека Он обучен боевым искусствам
iPhone Duo сразился с Samsung Galaxy Z Fold8, Huawei Pura X Max и Xiaomi 18 Fold09:5330iPhone Duo сразился с Samsung Galaxy Z Fold8, Huawei Pura X Max и Xiaomi 18 Fold На видео дисплей Apple выглядит ровнее, чем у Galaxy Z Fold8 и других моделей
09:48Samsung начала глобальное распространение One UI 9 для Galaxy A37
09:3624Россиянам могут отказать выдаче загранпаспорта из-за фото, обработанных ИИ
09:2430После атак на дата-центры «Яндекса» в России взлетел спрос на ЦОДы в контейнерах: теперь их ждать до 8 месяцев