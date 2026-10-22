CRISPR выходит за пределы лаборатории: ДНК впервые отредактировали непосредственно в организме человека

Prime Medicine начала испытания метода, который переписывает генетический код в клетках печени — результаты лечения ожидаются в 2027 году

Американская биотехнологическая компания Prime Medicine сообщила о лечении первого участника клинического испытания, в котором прайм-редактирование применяют для изменения ДНК непосредственно внутри человеческого организма. Это первый зарегистрированный случай использования технологии в таком формате. Метод должен исправить генетическую мутацию в клетках печени пациента с болезнью Вильсона, из-за которой организм не может нормально выводить избыток меди. Первые результаты испытания компания рассчитывает представить в 2027 году.

Болезнь Вильсона вызывают мутации гена ATP7B, кодирующего белок, который обеспечивает выведение лишней меди из печени. Когда этот механизм нарушен, медь накапливается в организме и при отсутствии лечения способна повреждать печень и нервную систему, вызывая в том числе неврологические расстройства. Сейчас пациентам приходится придерживаться сложной схемы лечения препаратами, помогающими выводить медь, и другими лекарствами. Коррекция самого гена теоретически позволяет устранить первопричину заболевания и обеспечить длительный эффект после однократного вмешательства, хотя клинические результаты нового подхода ещё предстоит оценить.

Прайм-редактирование относится к технологиям редактирования генома на основе CRISPR, но отличается от наиболее распространённого варианта CRISPR–Cas9. Последний часто используют, чтобы выключить определённый ген, разрезав ДНК в заданном месте. Прайм-редактирование позволяет точнее переписывать генетическую последовательность: заменять отдельные участки, вставлять или удалять фрагменты ДНК. Другой подход, называемый базовым редактированием, изменяет отдельные «буквы» генетического кода, однако он не позволяет внести исправления, необходимые для коррекции наиболее распространённых мутаций ATP7B.

CRISPR выходит за пределы лаборатории: ДНК впервые отредактировали непосредственно в организме человека
Источник изображения: сгенерировано Muse

Ключевая особенность нового испытания — изменение генетического материала прямо в организме, in vivo. При стандартном подходе к клеточной генной терапии клетки пациента сначала извлекают, затем редактируют в лаборатории и возвращают обратно. Такой процесс требует индивидуального производства препарата для конкретного человека. Редактирование in vivo позволяет обойти этап извлечения и обратного введения клеток, потенциально сокращая время и стоимость изготовления и применения терапии. Однако этот подход связан и с собственными рисками: как отмечает биомедицинский инженер Кришану Саха из Университета Висконсин—Мэдисон, многое зависит от того, какой уровень риска допустим при лечении.

Prime Medicine уже применяла прайм-редактирование в другом клиническом испытании — для лечения 2 человек с редким иммунным заболеванием. Но там специалисты изменяли ДНК стволовых клеток крови вне организма, после чего возвращали их пациентам. Нынешнее испытание переносит эту технологию на принципиально иной этап: редактирование проводится непосредственно внутри человеческого тела.

Пока Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило только одну генную терапию, основанную на редактировании генома, — Casgevy. Её применяют при 2 наследственных заболеваниях крови, используя CRISPR–Cas9. При этом одобренных методов редактирования генома непосредственно внутри организма сегодня нет. В начале 2027 года FDA ожидает принять решение по другой терапии на основе CRISPR–Cas9, предназначенной для лечения наследственного ангионевротического отёка — заболевания, вызывающего тяжёлые приступы отёков.

Для прайм-редактирования испытание при болезни Вильсона станет проверкой возможности перейти от лабораторной коррекции клеток к вмешательству непосредственно в организме. Результат покажет, насколько эффективно и безопасно лечение для пациентов и окажется ли достигнутый эффект долговременным.

Наука и космосБиотехнологииCRISPRРедактирование геномаИсточники:Nature News

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