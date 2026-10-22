Apple вложит до $100 млн в американский титан для складного iPhone

Металл для корпуса iPhone Duo будут производить в Пенсильвании преимущественно из переработанного сырья. Контракт заключён на фоне высокого спроса на первый складной смартфон Apple, стартовая цена которого составляет $1999

Apple закупит титан на сумму до $100 млн у американского производителя Perryman в течение ближайших 3 лет. Металл используют в нескольких продуктах компании, в том числе для корпуса iPhone Duo — первого складного смартфона Apple, продажи которого начнутся 23 октября. Контракт стал частью программы по расширению производства и закупок комплектующих в США.

Perryman — семейная компания из Пенсильвании, которая поставляет титан преимущественно для аэрокосмической отрасли и производства медицинских имплантов. Металл будут плавить, ковать и прокатывать на предприятии в Хьюстоне. Не менее 80% сырья составит переработанный титан. Для корпуса iPhone Duo используют сплав Grade 5 — прочный материал, который также широко применяется в авиационных компонентах. Apple не сообщила, сколько рабочих мест появится благодаря соглашению.

Источник изображения: Apple

Компания также расширила сотрудничество с Qnity Electronics из Делавэра: та будет производить плёнки для регулируемой диафрагмы камеры iPhone 18 Pro. Оба соглашения входят в программу American Manufacturing Program, запущенную в августе 2025 года в рамках обязательства Apple направить $600 млрд на производство и исследования в США в течение 4 лет.

По данным Apple, почти 100 компонентов для iPhone Duo и iPhone 18 Pro теперь поставляют американские компании из более чем 12 штатов. До конца 2026 года завод Corning в Кентукки должен начать выпускать всё защитное стекло для iPhone и Apple Watch, продаваемых по всему миру. А предприятие TSMC в Аризоне, как заявляет Apple, произведёт в 2026 году более 100 млн чипов для устройств компании.

Интерес к iPhone Duo уже высок: при стартовой цене $1999 первые партии были распроданы за считаные минуты, а сроки доставки некоторых заказов сдвинулись на январь. Контракт с Perryman связывает запуск нового устройства с более широкой ставкой Apple на американские производственные мощности и переработанные материалы.