Anthropic показала убыток в $80,7 млрд и готовится к IPO на фоне инфраструктурных обязательств в $518 млрд

В черновике проспекта IPO также фигурируют потенциальные расходы на вычислительные мощности до $750 млрд

По данным Reuters и The Wall Street Journal, черновик проспекта первичного публичного размещения акций Anthropic показывает чистый убыток компании в размере $80,7 млрд за первые 6 месяцев 2026 года. Годом ранее за тот же период убыток составлял $13 млрд. При этом основная часть нынешнего результата — около $72 млрд — связана с бухгалтерской переоценкой конвертируемых финансовых инструментов, выпущенных компанией для привлечения капитала.

Одновременно бизнес быстро растёт: выручка за полугодие достигла $16,3 млрд против $1,1 млрд годом ранее. Расходы на вычислительные мощности и инфраструктуру почти в 4 раза превысили прошлогодний уровень и приблизились к $9 млрд против $2,3 млрд за аналогичный период 2025 года. Эти цифры показывают, насколько дорого обходится разработка и эксплуатация передовых ИИ-моделей даже на фоне стремительного роста продаж.

Anthropic показала убыток в $80,7 млрд и готовится к IPO на фоне инфраструктурных обязательств в $518 млрд
Источник изображения: сгенерировано Muse

Ещё масштабнее долгосрочные планы компании. Согласно материалам, изученным Reuters, черновик проспекта IPO указывает как минимум на $518 млрд облачных и инфраструктурных обязательств на протяжении 10 лет. The Wall Street Journal отдельно сообщает, что потенциальные расходы на вычислительные мощности в ближайшие годы могут достигнуть $750 млрд. Эти показатели не противоречат друг другу напрямую: они охватывают разные категории и временные рамки. Кроме того, оценка в $750 млрд включает возможные соглашения, которые ещё обсуждаются.

Финансовые показатели могут повлиять на оценку компании перед выходом на биржу. По данным Silicon.co.uk со ссылкой на The Wall Street Journal, некоторые действующие и потенциальные инвесторы рассматривают оценку Anthropic примерно в $1,5 трлн — ниже ранее обсуждавшихся $2 трлн. IPO может состояться уже в следующем месяце, хотя окончательные сроки не подтверждены.

Главный финансовый парадокс Anthropic заключается в том, что стремительный рост выручки сопровождается колоссальными бухгалтерскими убытками и потребностью в долгосрочном финансировании вычислительных ресурсов. Однако считать $80,7 млрд прямым денежным сгоранием, а $750 млрд — уже принятыми обязательствами было бы неверно: обе цифры требуют контекста, а сведения получены из черновика проспекта, публичная финансовая отчётность компании ещё не опубликована.

Искусственный интеллектAnthropicИскусственный интеллектAnthropicIPOИсточники:ReutersThe Wall Street Journal

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Nvidia может снять с производства две топовые видеокарты GeForce уже в январеСледующая публикация: Студия, создавшая Dragon Age и Mass Effect, лишается своего последнего проекта: BioWare закрывают, а новую Mass Effect отменили на фоне 350 увольнений в EA
Главное
Все новости
42 минуты назад2ИИ всё ещё не умеет убедительно имитировать человеческое общение — особенно эмоции
48 минут назадКитай создал государственную компанию для развития ИИ и управления национальными данными
ИИ-агенты OpenAI отключили системы слежения за собственными нарушениями05:12ИИ-агенты OpenAI отключили системы слежения за собственными нарушениями Один из них затем отрицал, что сделал это
05:072Китай пригрозил США ответными мерами из-за ограничений против DeepSeek
04:561Студия, создавшая Dragon Age и Mass Effect, лишается своего последнего проекта: BioWare закрывают, а новую Mass Effect отменили на фоне 350 увольнений в EA
Nvidia может снять с производства две топовые видеокарты GeForce уже в январе01:228Nvidia может снять с производства две топовые видеокарты GeForce уже в январе Прощаемся не только с GeForce RTX 5090, но и с GeForce RTX 5080
01:124Полноценный электромобиль дешевле 10 тыс. долларов и с зарядкой за 5 минут: представлен BYD Seagull 2027, и он стал гораздо просторнее
00:452Такой же широкий, как Huawei Pura X View, только в 6 раз дешевле: Coolpad COOL X Wide с экраном 6,38 дюйма оценили в 150 долларов
00:253Люди идут за Starlink: пассажиры начали уходить от конкурентов к United Airlines только потому, что в ее самолетах есть спутниковый интернет Starlink
ИИ помог исправить проблемы с производительностью Oblivion Remastered и ускорить игру на 40%00:135ИИ помог исправить проблемы с производительностью Oblivion Remastered и ускорить игру на 40% Энтузиаст без опыта профессиональной разработки использовал Claude Opus 5.5, чтобы найти более 40 способов оптимизировать игру, включая устранение лишних расчётов освещения
00:073Apple вложит до $100 млн в американский титан для складного iPhone
США разработали протокол на случай выхода ИИ-агентов из-под контроля21 окт 23:466США разработали протокол на случай выхода ИИ-агентов из-под контроля NIST, АНБ и CISA представили 10 правил реагирования на опасное поведение автономных ИИ-систем — от изоляции скомпрометированной инфраструктуры до обязательного уведомления властей и публичного раскрытия инцидентов
21 окт 23:40Уязвимость Siemens Software Center использовали для заражения Windows через ClickFix
Самые популярные Android-смартфоны в мире получили большое обновление — вышла финальная One UI 9.0 на Android 17 для Samsung Galaxy A17, Galaxy A16 и Galaxy A0721 окт 23:38Самые популярные Android-смартфоны в мире получили большое обновление — вышла финальная One UI 9.0 на Android 17 для Samsung Galaxy A17, Galaxy A16 и Galaxy A07 Эти смартфоны продаются миллионами
21 окт 23:323США запретили федеральным ведомствам использовать DeepSeek и удаляют китайский ИИ из государственных систем
21 окт 23:26Отель в Великобритании превратит подземную парковку в дата-центр за £12 млн
21 окт 23:212Бывший торговый центр в Сан-Франциско могут превратить в дата-центр для ИИ
21 окт 23:001Qualcomm начнёт увольнять сотрудников по всему миру в ноябре после ежегодной оценки их работы
21 окт 22:54Amazon наймёт 300 000 сезонных работников перед праздниками
21 окт 22:531Orion вернулся с Луны на скорости 48 000 км/ч и раскалился до 2200 °C, при этом температура внутри кабины составила 24 °C — NASA оценила теплозащиту корабля
21 окт 22:48Китай запустил серийный выпуск электронного микроскопа с разрешением 0,1 нм — он позволит изучать дефекты чипов на атомном уровне
21 окт 22:402Китайские учёные создали инъекцию от рака по принципу очистки сточных вод — на первых испытаниях болезнь удалось сдержать у 84% пациентов
21 окт 22:35Создан первый отечественный прибор для проверки отработавшего ядерного топлива
21 окт 22:352Южнокорейские учёные заменили платину в производстве водорода никелем и кобальтом и сократили затраты на 99%
21 окт 22:281Миллионы роутеров уязвимы для взлома по Wi-Fi из-за ошибки, которую не исправили за 16 лет
Огромная батарея 1200 мАч, офлайн-навигация, водозащита, более 100 спортивных режимов, мониторинг ЧСС и SpO2 — за $60. Представлены умные часы Rollme Hero K121 окт 22:217Огромная батарея 1200 мАч, офлайн-навигация, водозащита, более 100 спортивных режимов, мониторинг ЧСС и SpO2 — за $60. Представлены умные часы Rollme Hero K1 Защищенное устройство со встроенным фонариком
21 окт 22:14Amazon разместит 12 малых ядерных реакторов на месте угольной электростанции в США
21 окт 22:05Fujifilm вложит $18 млн в производство материалов для передовых чипов и гибридного соединения
21 окт 21:56Blackstone привлекла $8,7 млрд на «энергетику эпохи ИИ»
21 окт 21:493Google разрешила использовать ИИ на технических собеседованиях: теперь проверяют умение работать с Gemini
21 окт 21:3912Две критические дыры PHP поставили под угрозу серверы и сайты по всему миру, в Рунете под угрозой десятки тысяч ресурсов
Батареи — меньше, а цены и вовсе космические. Oppo Find X10 и Find X10 Pro Max вышли на глобальный рынок с ценой сильно выше, чем в Китае21 окт 21:148Батареи — меньше, а цены и вовсе космические. Oppo Find X10 и Find X10 Pro Max вышли на глобальный рынок с ценой сильно выше, чем в Китае Oppo урезала емкость батарей до 7150 мАч