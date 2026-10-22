Anthropic показала убыток в $80,7 млрд и готовится к IPO на фоне инфраструктурных обязательств в $518 млрд ⁠ 3

По данным Reuters и The Wall Street Journal, черновик проспекта первичного публичного размещения акций Anthropic показывает чистый убыток компании в размере $80,7 млрд за первые 6 месяцев 2026 года. Годом ранее за тот же период убыток составлял $13 млрд. При этом основная часть нынешнего результата — около $72 млрд — связана с бухгалтерской переоценкой конвертируемых финансовых инструментов, выпущенных компанией для привлечения капитала.

Одновременно бизнес быстро растёт: выручка за полугодие достигла $16,3 млрд против $1,1 млрд годом ранее. Расходы на вычислительные мощности и инфраструктуру почти в 4 раза превысили прошлогодний уровень и приблизились к $9 млрд против $2,3 млрд за аналогичный период 2025 года. Эти цифры показывают, насколько дорого обходится разработка и эксплуатация передовых ИИ-моделей даже на фоне стремительного роста продаж.

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Ещё масштабнее долгосрочные планы компании. Согласно материалам, изученным Reuters, черновик проспекта IPO указывает как минимум на $518 млрд облачных и инфраструктурных обязательств на протяжении 10 лет. The Wall Street Journal отдельно сообщает, что потенциальные расходы на вычислительные мощности в ближайшие годы могут достигнуть $750 млрд. Эти показатели не противоречат друг другу напрямую: они охватывают разные категории и временные рамки. Кроме того, оценка в $750 млрд включает возможные соглашения, которые ещё обсуждаются.

Финансовые показатели могут повлиять на оценку компании перед выходом на биржу. По данным Silicon.co.uk со ссылкой на The Wall Street Journal, некоторые действующие и потенциальные инвесторы рассматривают оценку Anthropic примерно в $1,5 трлн — ниже ранее обсуждавшихся $2 трлн. IPO может состояться уже в следующем месяце, хотя окончательные сроки не подтверждены.

Главный финансовый парадокс Anthropic заключается в том, что стремительный рост выручки сопровождается колоссальными бухгалтерскими убытками и потребностью в долгосрочном финансировании вычислительных ресурсов. Однако считать $80,7 млрд прямым денежным сгоранием, а $750 млрд — уже принятыми обязательствами было бы неверно: обе цифры требуют контекста, а сведения получены из черновика проспекта, публичная финансовая отчётность компании ещё не опубликована.