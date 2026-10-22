AMOLED, 8340 мАч и защита IP69K: в России стартовали продажи смартфона Poco X8

В России начались продажи смартфона Poco X8. Об этом сообщила пресс-служба Xiaomi. Новинка получила аккумулятор емкостью 8340 мАч, дисплей AMOLED диагональю 6,83 дюйма и защиту от воды и пыли (IP66, IP68, IP69 и IP69K).

По данным производителя, батарея обеспечивает более двух дней работы без подзарядки. Поддерживаются быстрая зарядка мощностью 67 Вт и обратная проводная зарядка на 22,5 Вт, позволяющая заряжать другие устройства. Аккумулятор сохраняет не менее 80% первоначальной емкости после 1600 циклов зарядки.

Экран с разрешением 1,5K поддерживает пиковую яркость до 3500 нит на отдельных участках. За его защиту отвечает стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Смартфон также получил режим подводной съемки, однако производитель рекомендует использовать его только в ограниченных условиях.

Poco X8 работает на SoC Snapdragon 6s Gen 4 и операционной системе Xiaomi HyperOS 3. Основная камера на 50 Мп оснащена оптической и электронной стабилизацией, фронтальная имеет разрешение 16 Мп. Предусмотрена одновременная запись видео с обеих камер.

Устройство доступно в белом, черном и оранжевом цветах. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит от 27 тысяч рублей. Конфигурация с 8/256 ГБ обойдется от 30 тысяч рублей, а вариант с 12/256 ГБ — от 34 тысячи рублей.