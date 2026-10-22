Аккумулятор 10 000 мА•ч, который продержался более 32 часов, и попал в Книгу рекордов Гиннесса. На подходе новые смартфон Vivo Y600

Компания Vivo начала тизерную кампанию смартфона Y600, который пополнит китайскую линейку Y600. Главной особенностью новинки станет аккумулятор BlueVolt ёмкостью 10 000 мА•ч.

Производитель также сообщил о достижении, зарегистрированном в Книге рекордов Гиннесса: устройство участвовало в испытании на продолжительность непрерывной прямой трансляции, которая продлилась 32 часа 37 минут. Тест состоялся 11 августа 2026 года.

По данным инсайдера Experience More, Vivo Y600 оснастят однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300e и основной камерой разрешением 50 Мп. Корпус смартфона будет защищён от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Для зарядки аккумулятора предусмотрена проводная мощность до 44 Вт. Эти характеристики пока основаны на утечке, а не на полном официальном анонсе устройства.

Модель с номером V2607A, как сообщается, появилась в базе китайской сертификации 3C. В документах указана поддержка зарядного устройства мощностью 44 Вт, что согласуется с информацией инсайдера. Сроки выхода Vivo Y600, его стоимость и остальные характеристики производитель пока не раскрыл.

В Китае уже представлены другие устройства этой серии, включая Y600 Pro, Y600 Turbo, Y600i, Y600k Turbo и Y600s Pro.