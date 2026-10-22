9000 мАч, 100 Вт, мощное активное охлаждение и 200 Мп: OnePlus Ace 7 Pro представят 29 октября

OnePlus официально объявила о том, что линейка смартфонов Ace 7 будет представлена в Китае 29 октября. В линейку войдут две модели — Ace 7 и Ace 7 Pro. Компания уже открыла предварительные бронирования устройств в своём китайском интернет-магазине.

Главной особенностью серии станет активная система охлаждения со встроенным вентилятором. По заявлению OnePlus, конструкция использует два независимых воздушных потока: один направлен непосредственно на SoC, а второй охлаждает заднюю панель корпуса. Такой подход должен одновременно поддерживать высокую производительность в играх и уменьшать нагрев поверхности, за которую смартфон держит пользователь.

Система охлаждения включает радиатор с 14 слоями рёбер. Площадь теплообмена составляет 1264 мм² — примерно в 5,6 раза больше площади SoC. По данным компании, эффективность отвода тепла на 20% выше, чем у обычных конструкций. За работу вентилятора отвечает отдельный температурный датчик, который должен помогать системе регулировать охлаждение в зависимости от нагрузки и избегать ненужного включения.

По предварительным данным, OnePlus Ace 7 Pro получит платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5, а OnePlus Ace 7 — Snapdragon 8 Elite Gen 5V. Ожидается, что обе модели оснастят 6,78-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц, оперативной памятью объёмом до 16 ГБ, а максимум флеш-памяти составит 1 ТБ. Также сообщается об аккумуляторах ёмкостью 9000 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 100 или 120 Вт.

Основная камера, согласно утечкам, будет иметь разрешение 200 Мп, фронтальная — 16 Мп. В версии Pro дополнительно ожидается перископный модуль с 50-мегапиксельным сенсором и с 3,5-кратным оптическим зумом. Смартфонам также приписывают оболочку ColorOS 17 на базе Android 17.