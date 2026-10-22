11 портов, интерфейс USB4, Ethernet на 2,5 Гбит/с, поддержка 8K и зарядка 115 Вт. Представлена док-станция Ugreen U500

Компания Ugreen выпустила док-станцию U500 с 11 портами, предназначенную для подключения к ноутбуку одним кабелем USB4. Устройство поддерживает общую пропускную способность до 40 Гбит/с, вывод изображения в разрешении до 8K при 60 Гц или 4K при 240 Гц, а также передачу данных по Ethernet на скорости до 2,5 Гбит/с. Стоимость новинки в Китае составляет 699 юаней (около 105 долларов).

На передней панели расположены аудиоразъём 3,5 мм, слоты SD и TF со скоростью передачи данных до 200 МБ/с, порты USB-C и USB-A с пропускной способностью 10 Гбит/с, а также кнопка питания. Сзади находятся дополнительный порт USB4, HDMI 2.1, два USB-A на 5 Гбит/с, сетевой разъём 2.5GbE и вход питания. Дополнительный порт USB4 поддерживает скорость передачи данных до 20 Гбит/с. Индикатор отображает режим работы: белый соответствует USB4 с поддержкой двух экранов, оранжевый — DP Alt Mode для одного дисплея или режима без вывода изображения.

Источник изображения: gizmochina // Ugreen

Док-станция поддерживает стандарт питания USB PD 3.1 и принимает до 140 Вт, передавая ноутбуку через основной порт USB4 до 115 Вт. Дополнительный порт USB4 способен обеспечивать питание мощностью до 7,5 Вт, позволяя заряжать смартфон или планшет. В комплект входит кабель USB-C — DisplayPort. Устройство рассчитано на расширение возможностей ноутбуков без необходимости подключать многочисленные кабели напрямую.