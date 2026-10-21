Зарядка на колёсах: в Москве появился робот-заправщик для электромобилей ⁠ 6

В Москве начали испытывать мобильную роботизированную зарядную станцию для электромобилей, разработанную «Росатомом». Пилотный проект запустили совместно с Департаментом транспорта столицы на парковке у Триумфальной площади в Тверском районе.

Робот самостоятельно подъезжает к припаркованному автомобилю, избавляя водителя от необходимости искать свободную зарядную точку и переставлять машину. Пока устройством управляет сервисный инженер с помощью пульта. В дальнейшем разработчики намерены перевести его на беспилотный режим. Вызвать станцию можно будет через приложение «Метро Москвы».

Мобильный комплекс оснащен накопителем энергии емкостью 74,6 кВт·ч и поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 60 кВт. По данным разработчиков, восполнение заряда аккумулятора электромобиля средней емкости с 10 до 90% занимает около 30 минут. После этого робот сможет направиться к следующей машине, если запас энергии составит не менее 20 кВт·ч, либо вернуться на модуль подзарядки.

Для навигации предусмотрены цифровые карты, компьютерное зрение, стереокамера, лидар и инерциальная система. При этом разработчики отказались от зависимости от GPS, применив собственную технологию «Росатома» для поддержания устойчивой связи.

Городские испытания продлятся до конца 2026 года. В 2027 году планируется завершить доработку устройства, провести сертификацию и подготовить его к серийному производству.