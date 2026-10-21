В России начали выпускать 1,5-литровый турбомотор — он может появиться под капотом «Москвича» и Lada ⁠ 4

На заводе «Соллерс» в Елабуге организовали сборку бензинового турбомотора объёмом 1,5 л и мощностью 136 л. с. Производство разместили на той же линии, где собирают дизельные двигатели объёмом 2,0 и 2,7 л для коммерческой техники марки. В перспективе предприятие планирует углубить локализацию агрегата, а сам двигатель может заинтересовать и других российских автопроизводителей.

Речь идёт о китайском моторе JAC HFC4GB24D, который выпускается с 2018 года. В России он уже используется на фургонах Sollers SF1 и кроссоверах «Москвич 3». Двигатель имеет полностью алюминиевую конструкцию с гильзованным блоком цилиндров, турбонаддув, цепной привод ГРМ и фазорегулятор на впуске. Гидрокомпенсаторов в нём нет. Мотор рассчитан на бензин АИ-92 и соответствует экологическому классу Евро-5. Версия для «Соллерс» отличается от устанавливаемой на «Москвич 3» некоторыми деталями.

Пока речь идёт только о сборке: к настоящему времени изготовлено несколько сотен двигателей. Все они предназначены для фургонов и минивэнов Sollers SF1. Следующий этап — организация производства отливок блока цилиндров и головки блока на предприятии в Заволжье. Затем детали будут доставлять в Елабугу и обрабатывать на местной полностью автоматизированной линии, подобной той, что уже используется для выпуска дизельных двигателей.

Дальнейшая локализация будет зависеть от готовности российских поставщиков освоить выпуск необходимых компонентов. Среди них — свечи зажигания, поршни, шатуны и другие детали. Насколько глубоко удастся локализовать мотор и в какие сроки, пока не уточняется.

«Соллерс» готов рассматривать поставки двигателей и другим производителям. Потенциальными заказчиками могут стать «Москвич», заинтересованный в повышении уровня локализации своей техники, и АвтоВАЗ, которому также может потребоваться современный бензиновый турбомотор.