Создан первый отечественный прибор для проверки отработавшего ядерного топлива

Он может проводить измерения через стенку трубы, вообще без отбора проб

Госкорпорация «Росатом» завершила приёмочные испытания опытного образца первого импортозамещённого гибридного денситометра, созданного в партнёрстве с компанией «Грин Стар Инструментс». Этот прибор с помощью рентгеновского и гамма-излучения, без сложной подготовки проб и химических реактивов, измеряет концентрацию урана и плутония в растворах, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива.

Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) – ценный ресурс, из которого можно извлекать материалы и запускать их в повторный топливный цикл. Такой подход позволяет эффективнее использовать уже добытое урановое сырье и сокращать количество отходов, требующих окончательной изоляции. Главное отличие нового комплекса от ранее создававшихся установок – это использование российских компонентов вместо дорогостоящих импортных: в приборе установлены отечественные детекторы и рентгеновская трубка.

В Росатоме рассказали, что новая методика обеспечивает более точные результаты по сравнению с применяемыми сейчас методами. Кроме того, новый денситометр повышает безопасность персонала и снижает дозовую нагрузку. Использование прибора сокращает число операций с высокоактивными пробами: интеграция денситометра в лабораторную камеру позволяет работать с пробами дистанционно, с помощью манипуляторов.

Сейчас разработчики изучают возможность контроля растворов непосредственно в трубопроводах – вообще без отбора проб. Эксперименты уже показали, что прибор способен проводить измерения через стенку трубы из нержавеющей стали. В дальнейшем технологию планируют применять и на других предприятиях атомной отрасли, где необходим точный контроль содержания урана и плутония.