Самые популярные Android-смартфоны в мире получили большое обновление — вышла финальная One UI 9.0 на Android 17 для Samsung Galaxy A17, Galaxy A16 и Galaxy A07

Samsung начала распространять финальную версию One UI 9.0 на базе Android 17 сразу для трёх бюджетных смартфонов — Galaxy A17, Galaxy A16 и Galaxy A07. Обновление для Galaxy A17 и A16 вышло в Южной Корее, для Galaxy A07 — в Иране.

Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

Прошивка для Galaxy A17 5G в Южной Корее обозначена номером A176LKSU4CZJ5. В ближайшие дни обновление ожидается и в других регионах. Galaxy A16 получил стабильную One UI 9.0 после завершения бета-тестирования, в рамках которого Samsung выпустила три предварительные версии системы. Обновление доступно как для 4G-, так и для 5G-варианта смартфона: они получили прошивки A165NKSU9EZJ3 и A166LKSU8DZJ5 соответственно.

Для Galaxy A07 Samsung также завершила программу бета-теста: на данный момент финальная One UI 9.0 вышла для модели с поддержкой 4G/LTE в Иране. Размер апдейта, обозначенного номером A075FXXU7DZJ5, составляет 2,83 ГБ.

Новая версия интерфейса получила обновлённый дизайн отдельных элементов, расширенные настройки панели быстрых переключателей, улучшения Samsung DeX и приложения Samsung Notes, а также доработки специальных возможностей.

Все три смартфона относятся к числу самых популярных моделей Samsung. По данным Counterpoint Research, Galaxy A16 5G занял пятое место в мировом рейтинге самых продаваемых смартфонов за 2025 год, а Galaxy A16 4G вошел в первую десятку. Во втором квартале 2026 года Galaxy A17 5G стал самой продаваемой моделью семейства Galaxy A. Galaxy A07 4G в первом квартале 2026 года он стал самым продаваемым Android-смартфоном в мире.