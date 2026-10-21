Огромная батарея 1200 мАч, офлайн-навигация, водозащита, более 100 спортивных режимов, мониторинг ЧСС и SpO2 — за $60. Представлены умные часы Rollme Hero K1

Rollme представила защищённые смарт-часы Hero K1. Устройство оснащено аккумулятором впечатляющей ёмкости 1200 мА·ч, поддерживает офлайн-навигацию и даже оснащено фонариком. В рамках акции Double 11 новинку можно приобрести в официальном магазине производителя за $60 — доступны варианты в чёрном и сером цветах.

Часы получили безель из алюминиевого сплава аэрокосмического класса и 1,46-дюймовый HD-дисплей, который, по заявлению компании, остаётся читаемым под прямыми солнечными лучами. Корпус защищен от воды (5 ATM) — с часами можно плавать, но нырять нежелательно. Rollme утверждает, что Hero K1 прошли 15 испытаний по американским военным стандартам.

Одной из главных особенностей модели стала поддержка офлайн-карт: пользователь может загрузить карты в память часов, прокладывать маршруты, получать пошаговые подсказки и находить дорогу обратно к начальной точке. Для ориентирования предусмотрены компас, барометр и альтиметр. Заявлена поддержка нескольких спутниковых систем, однако Rollme не раскрыла, какие именно системы используются и есть ли у устройства двухдиапазонный GPS. Есть встроенный фонарик, а через Bluetooth можно принимать звонки.

Hero K1 поддерживают более 100 спортивных режимов, непрерывное измерение пульса, контроль уровня кислорода в крови и отслеживание сна. Также предусмотрен ИИ-помощник с функциями ответов на вопросы и перевода через приложение-компаньон.