«Неубиваемый Toyota Land Cruiser» — в прошлом. Из-за риска пожара Land Cruiser нового поколения отзывают с рынка США

Toyota объявила масштабный отзыв гибридных внедорожников Land Cruiser на рынке США. Согласно уведомлению Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), под сервисную кампанию попадают 105 794 автомобиля 2024–2027 модельных годов.

Причиной стала потенциальная неисправность соединения топливопровода рядом с баком, которое может ослабнуть во время эксплуатации. Если соединение нарушится, топливо может вытечь и при контакте с источником воспламенения вызвать пожар.

По имеющимся данным, Toyota не получала сообщений об авариях или травмах, связанных с этой проблемой. Отзыв затрагивает значительную часть автомобилей нынешнего поколения, вернувшегося на американский рынок в 2024 году. За первый год продаж было реализовано 29 113 внедорожников, а в 2025 году — 43 946.

Toyota начала отзывную кампанию 14 октября. Владельцам предложат бесплатно обратиться к официальным дилерам для проверки и укрепления соединений топливопровода.