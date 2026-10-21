Миллионы роутеров уязвимы для взлома по Wi-Fi из-за ошибки, которую не исправили за 16 лет

Исследователь Квентин Кайзер обнаружил уязвимость WPSplinter в старом коде Broadcom: атакующему не нужны пароль от сети и подключение к интернету, а исправление, о котором производитель чипов сообщил ещё в 2018 году, так и не дошло до множества устройств

Миллионы домашних роутеров и интернет-шлюзов могут оказаться уязвимыми для атак через Wi-Fi из-за ошибки в старом программном коде Broadcom, одного из крупнейших разработчиков полупроводниковых компонентов.

Уязвимость WPSplinter позволяет атакующему, находящемуся в зоне действия беспроводного сигнала, читать память устройства или выполнять на нём произвольный код без знания пароля от сети и без завершения процедуры подключения через WPS — функцию, которая позволяет соединить устройства нажатием кнопки на роутере. О проблеме рассказал специалист по безопасности Квентин Кайзер на конференции Hexacon в Париже 16 октября. По его оценке, общемировое число уязвимых роутеров может исчисляться сотнями миллионов.

Кайзер продемонстрировал работу эксплойта на оборудовании бельгийских провайдеров. На шлюзе Askey TCG3000, предоставляемом Orange Belgium, ему удалось извлечь ключ Wi-Fi из энергонезависимой памяти устройства и передать его по беспроводному каналу, после чего подключиться к сети. На другом устройстве, Proximus BBOX3V+ производства Sagemcom, исследователь получил удалённый доступ к командной оболочке роутера, не используя интернет-соединение на стороне атакующего. По словам Кайзера, атака возможна и на значительном расстоянии в пределах доступности радиосигнала. Уязвимость обнаружена в реализации WPS от Broadcom и не связана с известной слабостью механизма WPS PIN, о которой широко говорили в начале 2010-х годов.

Миллионы роутеров уязвимы для взлома по Wi-Fi из-за ошибки, которую не исправили за 16 лет
Источник изображения: сгенерировано Muse

Особенность ситуации в том, что Broadcom, по словам исследователя, знала об ошибке с 2018 года. Компания заявила, что исправила уязвимый код и предложила обращаться к производителям конечных устройств, однако Кайзер считает, что прежнее исправление было неполным. Broadcom также отказалась запрашивать идентификатор CVE — стандартный номер для регистрации и отслеживания уязвимостей — сославшись на устаревший статус кода и окончание срока его поддержки. Без такой регистрации информация о проблеме могла не попасть в системы оповещения и обновления, которыми пользуются производители роутеров и интернет-провайдеры. Кайзер подтвердил наличие проблемы на устройствах трёх из четырёх крупнейших бельгийских провайдеров — Proximus, Orange и VOO. Среди потенциально затронутого оборудования он также назвал модели Cisco, TP-Link, Netgear, Nokia, ZTE и Zyxel, однако опубликованный список считает неполным.

Смена пароля Wi-Fi не устраняет риск, поскольку атака происходит до авторизации в сети. Отключение WPS может снизить опасность, но, по предупреждению исследователя, не гарантирует отключения самого уязвимого кода. В качестве более надёжного варианта Кайзер рекомендует отключить Wi-Fi на шлюзе провайдера, перевести его в режим моста и использовать собственный роутер с актуальной прошивкой. Для проверки оборудования Кайзер также опубликовал скрипт обнаружения уязвимости на GitHub.

По словам Кайзера, инструменты искусственного интеллекта помогли ему обнаружить ошибку менее чем за неделю — работа, которая при ручном анализе могла занять месяцы.

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