Рейтинг отражает удобство доступа к ИИ-сервисам, а не качество ответов нейросетей или производительность моделей

Кто обошел GigaChat и «Алису AI»: назван самый удобный сервис для доступа к ИИ в России ⁠ 1

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily впервые сравнило девять российских сервисов для доступа к искусственному интеллекту и определило наиболее удобные для пользователей. Первое место занял beeGPT «Билайна» с результатом 90,12 балла из 100 возможных. Вторым стал GigaChat «Сбера» (87,94 балла), третьей — «Алиса AI» Яндекса (73,83 балла).

При оценке учитывались десять критериев, включая объем бесплатного доступа, прозрачность ограничений, простоту регистрации, доступность без VPN и разнообразие ИИ-возможностей. Данные для сравнения собрали в ходе анализа сервисов по 46 параметрам, а значимость критериев определили с помощью опроса более 2700 пользователей мобильной связи. В итоговый расчет вошли 492 анкеты из более чем 40 регионов России.

По мнению 45% участников, важнее всего бесплатный доступ с понятными лимитами. Удобство веб-версии и мобильного приложения отметили 40%, возможность работы без VPN — 39%. Простота регистрации оказалась значимой для 37% опрошенных.

Преимущество beeGPT перед GigaChat обеспечили отсутствие расхода мобильного трафика и автоматический выбор модели. При этом сервис «Сбера» получил более высокую оценку за простоту начала работы.

Четвертое место занял «Риил-бот» МТС (71,03 балла), пятое — «Маруся» VK (70,55), шестое — «Элюмента × T2» (66,06). «ИИ-ассистенты» «Т-Банка» набрали 59,69 балла. Последние строчки заняли Telegram-бот «МегаФона» (34,23) и «Безлимитный ChatGPT» Yota (22,33).