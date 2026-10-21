Китайские учёные создали инъекцию от рака по принципу очистки сточных вод — на первых испытаниях болезнь удалось сдержать у 84% пациентов

Препарат на основе железа запускает механизм гибели опухолевых клеток; пока его испытали только на 19 пациентах с запущенным раком

Китайские учёные проверили экспериментальный препарат CNSI-Fe для лечения распространённых опухолей, устойчивых к предыдущей терапии. В первом клиническом испытании болезнь оставалась под контролем у 16 из 19 пациентов — показатель составил 84,2%. Однако уменьшение опухолей зафиксировали только у 2 человек, а исследование первой фазы было небольшим и не имело контрольной группы.

Препарат представляет собой соединение наночастиц углерода с двухвалентным железом. Идея его создания связана с технологией очистки промышленных сточных вод: железо вступает в реакцию с перекисью водорода с образованием гидроксильных радикалов — высокореактивных частиц, способных разрушать органические соединения. Учёные адаптировали этот химический принцип для повреждения злокачественных клеток.

CNSI-Fe вводили непосредственно в опухоль. Препарат должен запускать ферроптоз — разновидность клеточной гибели, при которой железо способствует окислительному повреждению клеточных мембран. В отличие от обычных клеток, опухолевые клетки могут быть особенно уязвимы к такому воздействию. До клинических испытаний препарат показал способность подавлять рост опухолей в 6 моделях на животных, включая модели колоректального рака, рака молочной железы и поджелудочной железы.

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В клиническом испытании участвовали пациенты с разными видами рака, в том числе саркомами, опухолями головы и шеи, раком поджелудочной железы, лёгких, яичников и молочной железы. У 16 из 19 участников заболевание находилось на IV стадии, а все пациенты ранее прошли не менее 2 линий системной терапии. Помимо общей оценки состояния опухолей, врачи отдельно анализировали очаги, непосредственно в которые вводили препарат: они реагировали на лечение лучше, чем совокупность опухолевых очагов в организме.

Наиболее частой побочной реакцией была боль в месте инъекции — её отмечали у 89,5% участников. Повышение артериального давления зарегистрировали у 52,6%. Один пациент прекратил участие из-за реакции гиперчувствительности. Авторы сообщили о благоприятном профиле безопасности, но результаты небольшой первой фазы не позволяют надёжно оценить эффективность и редкие риски лечения. Сейчас в Китае продолжается испытание второй фазы с участием 52 пациентов; для подтверждения пользы препарата потребуются более масштабные контролируемые исследования.