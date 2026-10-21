Китайская YMTC теснит Samsung и SK Hynix на рынке памяти NAND, это вынуждает корейские компании модернизировать свои заводы

Samsung Electronics и SK Hynix модернизируют свои китайские предприятия, чтобы нарастить выпуск чипов флеш-памяти NAND. Об этом сообщает Reuters. Корейские вомпании стремятся удовлетворить растущий спрос и сдержать китайского конкурента YMTC, который быстро наращивает долю рынка.

Модернизация осложняется экспортными ограничениями США: южнокорейским производителям необходимо ежегодно получать лицензии на установку американского оборудования. Samsung планирует перевести завод в Сиане с выпуска 200-слойной памяти на 286-слойные чипы V9 NAND. По данным источников Reuters, компания намерена увеличить объём выпуска с 5000 пластин в месяц к декабрю 2026 года до 40 000 к концу 2027-го. SK Hynix собирается перейти на производство NAND с 240 слоями и более на предприятии в Даляне, где сейчас выпускаются 192-слойные чипы.

Оба производителя заявили, что проводят модернизацию в консультации с американскими властями. При этом Вашингтон ранее предупреждал, что готов разрешить эксплуатацию существующих заводов, но не расширение их мощностей и не модернизацию технологий.

На фоне этих ограничений усиливается конкуренция со стороны YMTC. По данным Omdia, во втором квартале 2026 года китайская компания заняла 38,5% рынка NAND в Китае, в то время как доля Samsung снизилась до 33,5%, а SK Hynix — до 17%. YMTC уже выпускает небольшие партии 294-слойной памяти и планирует перейти к чипам с более чем 300 слоями. Чем больше слоёв у NAND, тем выше плотность хранения данных и потенциально ниже стоимость производства.