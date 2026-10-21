Intel, TSMC и Micron отказали Маску в покупке заводов для производства ИИ-чипов

После неудачных попыток приобрести готовые предприятия Tesla и SpaceX начали создавать Terafab с нуля и привлекать партнёров, рассчитывая выйти на выпуск 1 млн кремниевых пластин в месяц

Илон Маск пытался купить производственные мощности Intel, TSMC и Micron, прежде чем приступить к созданию собственного комплекса по выпуску чипов Terafab, сообщает южнокорейское издание The Elec. После отказов предприниматель переключился на сотрудничество с поставщиками оборудования и материалов. По данным издания, проект уже ведёт переговоры с южнокорейскими компаниями, а среди американских партнёров — Lam Research и Applied Materials.

Terafab должен обеспечивать чипами проекты Маска в области автономного транспорта, человекоподобных роботов и других систем искусственного интеллекта. По оценкам отраслевых наблюдателей, первоначально комплекс может выпускать 100 000 кремниевых пластин в месяц до 2030 года, а затем нарастить объём до 1 млн. При этом даже стартовый показатель будет небольшим на фоне масштабов мировой полупроводниковой отрасли: TSMC рассчитывает к концу 2026 года производить 120 000 пластин в месяц по передовому 2-нм техпроцессу.

Intel, TSMC и Micron отказали Маску в покупке заводов для производства ИИ-чипов
Источник изображения: сгенерировано Muse

Среди участников цепочки поставок Terafab — компании, выпускающие трубопроводы для производственных линий, полировальные суспензии, чистящие химикаты и другие материалы для изготовления полупроводников. Intel также стала партнёром проекта: компания будет участвовать в нём с использованием своей технологии производства 14A. Ранее Маск уточнял, что роль TSMC в Terafab, если сотрудничество состоится, ограничится субподрядом. Глава TSMC Си-Си Вэй, в свою очередь, заявил, что для успешного партнёрства компания должна сама управлять производственными предприятиями.

Маск связывает строительство Terafab с более масштабным планом — развитием физических систем ИИ, способных выполнять работу в реальном мире, проводить эксперименты и управлять научными лабораториями. По его оценке, цифровой сверхинтеллект может увеличить выпуск товаров и услуг на Земле примерно на 30%, что соответствует дополнительным $30 трлн в год. Роботы и технологии для освоения космоса, по замыслу предпринимателя, в перспективе позволят расширить экономику до масштаба, в миллион раз превышающего нынешнюю экономику Земли.

ПроцессорыIntelMicronTSMCIntelTSMCMicronTerafabИсточники:wccftech

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