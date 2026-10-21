Джеки Чан, подвинься. Unitree выпустила робота-мастера кунг-фу — наносит удары, блокирует атаки и поднимает машины

Китайская компания Unitree Robotics представила человекоподобного робота H2-X Kung Fu Legend Guardian, который умеет выполнять приёмы боевых искусств. Как сообщает Fast Technology, в демонстрационном видео робот наносит удары, блокирует атаки и выполняет другие движения из арсенала кунг-фу.

По задумке разработчиков, H2-X может использоваться не только для демонстрации боевых навыков. Ему приписывают функции робота-телохранителя, способного защищать владельца от нападений. Среди других заявленных сценариев применения — помощь при автомобильных авариях: робот может поднимать машины и тушить возгорания.

По официальным данным, максимальное время автономной работы H2-X составляет около восьми часов. Другие технические характеристики новинки пока не раскрываются. Судя по названию, робот создан на базе платформы H2.

Базовая модель Unitree H2 имеет рост около 182 см, размеры 1820 × 456 × 218 мм и вес примерно 70 кг вместе с аккумулятором. Конструкция обеспечивает 31 степень свободы: по шесть на каждую ногу, по семь на каждую руку, три в области талии и две в голове. Максимальный крутящий момент суставов ног достигает 360 Н·м, а суставов рук — 120 Н·м. Руки рассчитаны на пиковую нагрузку около 15 кг и номинальную — примерно 7 кг.

Корпус H2 изготовлен из авиационного алюминия, титанового сплава и высокопрочных инженерных пластиков. Из других особенностей — система воздушного охлаждения, вычислительный чип с производительностью 2070 TOPS, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. При этом пока неясно, какие именно характеристики базовой платформы сохранились в версии H2-X.

В прошлом месяце Unitree также представила модель искусственного интеллекта UnifoLM-X2-1.0 для управления движениями роботов. В демонстрации робот самостоятельно выполняет удары, блоки и уклонения, переходя от атаки к защите без дистанционного управления. Компания позиционирует систему как шаг к автономному управлению боевыми движениями.