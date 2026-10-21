Джеки Чан, подвинься. Unitree выпустила робота-мастера кунг-фу — наносит удары, блокирует атаки и поднимает машины

Unitree H2-X способен выполнять различные приёмы кунг-фу

Китайская компания Unitree Robotics представила человекоподобного робота H2-X Kung Fu Legend Guardian, который умеет выполнять приёмы боевых искусств. Как сообщает Fast Technology, в демонстрационном видео робот наносит удары, блокирует атаки и выполняет другие движения из арсенала кунг-фу.

Джеки Чан, подвинься. Unitree выпустила робота-мастера кунг-фу — наносит удары, блокирует атаки и поднимает машины
Источник изображения: Weibo/Unitree Technology

По задумке разработчиков, H2-X может использоваться не только для демонстрации боевых навыков. Ему приписывают функции робота-телохранителя, способного защищать владельца от нападений. Среди других заявленных сценариев применения — помощь при автомобильных авариях: робот может поднимать машины и тушить возгорания.

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Источник изображения: Weibo/Unitree Technology

По официальным данным, максимальное время автономной работы H2-X составляет около восьми часов. Другие технические характеристики новинки пока не раскрываются. Судя по названию, робот создан на базе платформы H2.

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Источник изображения: Weibo/Unitree Technology

Базовая модель Unitree H2 имеет рост около 182 см, размеры 1820 × 456 × 218 мм и вес примерно 70 кг вместе с аккумулятором. Конструкция обеспечивает 31 степень свободы: по шесть на каждую ногу, по семь на каждую руку, три в области талии и две в голове. Максимальный крутящий момент суставов ног достигает 360 Н·м, а суставов рук — 120 Н·м. Руки рассчитаны на пиковую нагрузку около 15 кг и номинальную — примерно 7 кг.

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Источник изображения: Weibo/Unitree Technology

Корпус H2 изготовлен из авиационного алюминия, титанового сплава и высокопрочных инженерных пластиков. Из других особенностей — система воздушного охлаждения, вычислительный чип с производительностью 2070 TOPS, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. При этом пока неясно, какие именно характеристики базовой платформы сохранились в версии H2-X.

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Источник изображения: Weibo/Unitree Technology

В прошлом месяце Unitree также представила модель искусственного интеллекта UnifoLM-X2-1.0 для управления движениями роботов. В демонстрации робот самостоятельно выполняет удары, блоки и уклонения, переходя от атаки к защите без дистанционного управления. Компания позиционирует систему как шаг к автономному управлению боевыми движениями.

Искусственный интеллектUnitreeИсточники:MyDriversITHomeWeibo/Unitree Technology

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