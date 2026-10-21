7 из 10 настораживаются, когда видят в тексте любые обещания подарков, выплат или похожей выгоды

Деньги, фото и аккаунты: чего россияне боятся лишиться в интернете ⁠ 1

Большинство россиян опасаются утечки персональных данных, кражи денег и потери доступа к аккаунтам. При этом 96% пользователей проверяют входящие письма и вложения на предмет угроз. Такие результаты показал опрос «Почты Mail» и Hi-Tech Mail, проведенный в октябре 2026 года.

Почти 70% респондентов настораживаются, когда в письмах обещают подарки, выплаты или другую выгоду. Еще 58% с подозрением относятся к сообщениям с сомнительными ссылками и вложениями, а 22% не доверяют неожиданным письмам.

Главными угрозами участники исследования назвали утечку личных данных (50%), вирусы и кражу денег с банковских карт (по 43%). Потерять доступ к аккаунтам боятся около 40% опрошенных, а к фотографиям и документам — 27%.

За цифровую безопасность, по мнению 38% участников, в равной степени отвечают пользователи и сервисы. Еще 35% считают, что защита данных во многом зависит от самих людей. Среди инструментов безопасности 26% выделили двухфакторную аутентификацию, а 17% — встроенную защиту почты.

При этом 65% опрошенных стараются не переходить по подозрительным ссылкам, 52% полагаются на внимательность, но только 32% проверяют адрес отправителя. Более половины уверены, что способны самостоятельно распознать мошенническое письмо.

В «Почте Mail» сообщили, что входящие сообщения проверяют десять моделей машинного обучения. Письма от надежных отправителей отмечаются зеленым щитом. Представители сервиса также рекомендуют проверять адреса отправителей и не открывать сомнительные вложения.