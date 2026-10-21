Батареи — меньше, а цены и вовсе космические. Oppo Find X10 и Find X10 Pro Max вышли на глобальный рынок с ценой сильно выше, чем в Китае

Oppo урезала емкость батарей до 7150 мАч

Компания Oppo начала международные продажи флагманских смартфонов Find X10 и Find X10 Pro Max. Новинки уже появились в онлайн-магазинах производителя в Великобритании, Германии, Франции и других странах Европы.

Батареи — меньше, а цены и вовсе космические. Oppo Find X10 и Find X10 Pro Max вышли на глобальный рынок с ценой сильно выше, чем в Китае
Источник изображения: Oppo через GSMArena

Стоимость базового Find X10 с 256 ГБ памяти — 1300 евро, цена версии с 512 ГБ памяти — 1500 евро. Find X10 Pro Max доступен только в версии с 512 ГБ памяти и стоит он 1800 евро. Для сравнения, в Китае Find X10 стартует с 820 долларов, а Find X10 Pro Max — с 1015 долларов. Иными словами, в Европе цены улетели в космос, но это не единственная плохая новость: аккумуляторы стали меньше. Европейские версии смартфонов получили батареи ёмкостью 7150 мА·ч вместо 8000 мА·ч, предусмотренных для китайского рынка.

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Источник изображения: Oppo через GSMArena

Новинки, напомним, построены на новой топовой SoC MediaTek Dimensity 9600 Pro. Oppo Find X10 Pro Max получил три 200-мегапиксельные камеры и поддержку внешнего телеконвертера Hasselblad. У стандартного Find X10 в двух модулях — основном и с телеобъективом — установлены 200-мегапиксельные датчики, третий сенсор — 50-мегапиксельный. Фронтальные камеры в обеих моделях тоже 50-мегапиксельные (против 32-мегапиксельных у предшественников).

Мобильные телефоныOppoИсточники:GSMArena

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