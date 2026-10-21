Батареи — меньше, а цены и вовсе космические. Oppo Find X10 и Find X10 Pro Max вышли на глобальный рынок с ценой сильно выше, чем в Китае ⁠ 1

Компания Oppo начала международные продажи флагманских смартфонов Find X10 и Find X10 Pro Max. Новинки уже появились в онлайн-магазинах производителя в Великобритании, Германии, Франции и других странах Европы.

Стоимость базового Find X10 с 256 ГБ памяти — 1300 евро, цена версии с 512 ГБ памяти — 1500 евро. Find X10 Pro Max доступен только в версии с 512 ГБ памяти и стоит он 1800 евро. Для сравнения, в Китае Find X10 стартует с 820 долларов, а Find X10 Pro Max — с 1015 долларов. Иными словами, в Европе цены улетели в космос, но это не единственная плохая новость: аккумуляторы стали меньше. Европейские версии смартфонов получили батареи ёмкостью 7150 мА·ч вместо 8000 мА·ч, предусмотренных для китайского рынка.

Новинки, напомним, построены на новой топовой SoC MediaTek Dimensity 9600 Pro. Oppo Find X10 Pro Max получил три 200-мегапиксельные камеры и поддержку внешнего телеконвертера Hasselblad. У стандартного Find X10 в двух модулях — основном и с телеобъективом — установлены 200-мегапиксельные датчики, третий сенсор — 50-мегапиксельный. Фронтальные камеры в обеих моделях тоже 50-мегапиксельные (против 32-мегапиксельных у предшественников).