Amazon разместит 12 малых ядерных реакторов на месте угольной электростанции в США

Компания рассматривает строительство АЭС мощностью до 960 МВт в штате Индиана. Электроэнергия будет поступать в региональную сеть и центры обработки данных Amazon

Amazon, американская энергетическая корпорация American Electric Power (AEP) и разработчик ядерных технологий X-energy договорились оценить возможность строительства в штате Индиана атомной электростанции мощностью до 960 МВт. Проект предполагает установку 12 малых модульных реакторов Xe-100 по 80 МВт электрической мощности каждый. Площадкой рассматривается территория бывшей угольной электростанции Breed Generating Station в округе Салливан. Если проект получит одобрение и будет реализован, станция сможет снабжать электричеством как центры обработки данных Amazon, так и региональную энергосеть AEP.

Amazon намерена финансировать разработку проекта и стать первым покупателем электроэнергии после ввода станции в эксплуатацию. По оценке компании, строительство может обеспечить более 1000 рабочих мест, а для постоянной работы объекта потребуется свыше 100 сотрудников. Пока проект находится на стадии оценки целесообразности: окончательное инвестиционное решение не принято, сроки начала строительства и запуска станции не определены. Использование площадки бывшей угольной электростанции позволит рассмотреть вариант размещения новых генерирующих мощностей на уже существующей энергетической площадке.

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Реакторы Xe-100 относятся к высокотемпературным газоохлаждаемым установкам: для отвода тепла из активной зоны вместо воды используется гелий. В качестве топлива применяются шаровые элементы размером примерно с бильярдный шар, содержащие тысячи частиц урана. Топливо TRISO состоит из урановых частиц в нескольких защитных оболочках, включая керамические слои, рассчитанные на сохранение радиоактивных веществ при высоких температурах. По утверждению X-energy, сочетание такого топлива и гелиевого охлаждения обеспечивает пассивные характеристики безопасности, призванные предотвратить расплавление активной зоны без работы активных систем охлаждения и вмешательства операторов.

Проект в Индиане стал второй договорённостью Amazon и X-energy о развёртывании малых модульных реакторов совместно с региональной энергетической компанией. В 2024 году партнёры вместе с коммунальной компанией Energy Northwest объявили о планах создать в штате Вашингтон энергетический комплекс Cascade Advanced Energy Facility мощностью до 960 МВт. Оба проекта входят в план Amazon по развёртыванию в США более 5 ГВт ядерных генерирующих мощностей к 2039 году. В Индиане партнёры пока лишь оценивают возможность строительства, поэтому заявленная мощность остаётся проектной, а не действующей.