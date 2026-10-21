Amazon разместит 12 малых ядерных реакторов на месте угольной электростанции в США

Компания рассматривает строительство АЭС мощностью до 960 МВт в штате Индиана. Электроэнергия будет поступать в региональную сеть и центры обработки данных Amazon

Amazon, американская энергетическая корпорация American Electric Power (AEP) и разработчик ядерных технологий X-energy договорились оценить возможность строительства в штате Индиана атомной электростанции мощностью до 960 МВт. Проект предполагает установку 12 малых модульных реакторов Xe-100 по 80 МВт электрической мощности каждый. Площадкой рассматривается территория бывшей угольной электростанции Breed Generating Station в округе Салливан. Если проект получит одобрение и будет реализован, станция сможет снабжать электричеством как центры обработки данных Amazon, так и региональную энергосеть AEP.

Amazon намерена финансировать разработку проекта и стать первым покупателем электроэнергии после ввода станции в эксплуатацию. По оценке компании, строительство может обеспечить более 1000 рабочих мест, а для постоянной работы объекта потребуется свыше 100 сотрудников. Пока проект находится на стадии оценки целесообразности: окончательное инвестиционное решение не принято, сроки начала строительства и запуска станции не определены. Использование площадки бывшей угольной электростанции позволит рассмотреть вариант размещения новых генерирующих мощностей на уже существующей энергетической площадке.

Amazon разместит 12 малых ядерных реакторов на месте угольной электростанции в США
Источник изображения: сгенерировано Muse

Реакторы Xe-100 относятся к высокотемпературным газоохлаждаемым установкам: для отвода тепла из активной зоны вместо воды используется гелий. В качестве топлива применяются шаровые элементы размером примерно с бильярдный шар, содержащие тысячи частиц урана. Топливо TRISO состоит из урановых частиц в нескольких защитных оболочках, включая керамические слои, рассчитанные на сохранение радиоактивных веществ при высоких температурах. По утверждению X-energy, сочетание такого топлива и гелиевого охлаждения обеспечивает пассивные характеристики безопасности, призванные предотвратить расплавление активной зоны без работы активных систем охлаждения и вмешательства операторов.

Проект в Индиане стал второй договорённостью Amazon и X-energy о развёртывании малых модульных реакторов совместно с региональной энергетической компанией. В 2024 году партнёры вместе с коммунальной компанией Energy Northwest объявили о планах создать в штате Вашингтон энергетический комплекс Cascade Advanced Energy Facility мощностью до 960 МВт. Оба проекта входят в план Amazon по развёртыванию в США более 5 ГВт ядерных генерирующих мощностей к 2039 году. В Индиане партнёры пока лишь оценивают возможность строительства, поэтому заявленная мощность остаётся проектной, а не действующей.

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