АКБ 12 070 мА·ч, 90 Вт, экран 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5, камера 200 Мп и IP69K. Представлен Honor Win RT2

Цена стартует от 470 долларов

Honor представила игровой смартфон Win RT2, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 12 070 мА·ч — один из самых вместительных среди современных смартфонов.

Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и рассчитано на продолжительные игровые сессии. С учётом платформенных и государственных субсидий стоимость начинается от 3149 юаней или 470 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Смартфон получил плоский 6,89-дюймовый экран с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц. Фирменный чип Win Display Super Display обеспечивает ШИМ-регулировку яркости на частоте 5920 Гц, а заявленная пиковая яркость достигает 10 000 нит. Частота мгновенного опроса сенсора составляет 5000 Гц.

АКБ 12 070 мА·ч, 90 Вт, экран 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5, камера 200 Мп и IP69K. Представлен Honor Win RT2
Источник изображения: mydrivers // Honor

За производительность отвечают Snapdragon 8 Elite Gen 5, оперативная память LPDDR5X Ultra и накопитель UFS 4.1. Для охлаждения предусмотрена система Honor Dongfeng Uranus с активным вентилятором.

Основная камера на 200 Мп дополнена сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп. Среди других особенностей — стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, линейный вибромотор по оси X и защита от воды и пыли по IP68, IP69 и IP69K.

Кроме того, компания представила еще две модели данной линейки.

Мобильные телефоныHonorИсточники:mydrivers

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