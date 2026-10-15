Внедорожник с дизайном Land Rover/Land Cruiser и ценой 5 млн рублей стал хитом: россияне купили более 1000 полноприводных Esteo V27 за два месяца

Внедорожник Esteo V27 вышел на российский рынок совсем недавно, но он уже пользуется большим спросом: за два месяца продано более 1000 машин. Учитывая, что дебютировал он с ценой под 6 млн рублей, спрос можно назвать уверенным. В первые недели после старта продаж в августе клиентам передали 498 автомобилей, а по итогам сентября — еще 597.

Esteo V27 оснащен последовательной гибридной силовой установкой с двумя электромоторами. Их суммарная пиковая мощность составляет 456 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды. Заявленный запас хода по циклу WLTP — 890 км. Дорожный просвет составляет 220 мм. Машина предлагается в России в единственной комплектации «Премиум», в оснащении — система полного привода i-AWD, медиасистема с экраном диагональю 15,6 дюйма, аудиосистема с 15 динамиками, беспроводная зарядка, панорамная крыша, сиденья с вентиляцией и обогревом.

Esteo V27 выделяется своим дизайном: оформлением передней части машина одновременно похожа на актуальные Land Rover Defender и Land Cruiser Prado 250 (в версии с круглыми фарами).