Большая машина имеет 39 суставов и может работать на ядерных объектах

В Китае представлен четырехметровый человекоподобный робот Neo1 — своими руками он может поднимать до 500 кг

Китайская компания NeodraDynamics Robotics представила человекоподобного робота Neo1, рассчитанного на выполнение тяжелых промышленных задач. Разработка сочетает гидравлические приводы с электрическими двигателями и, по данным производителя, способна поднимать грузы массой до 500 кг. Робота показали совместно с JD Industrial на Китайской международной промышленной выставке CIIF 2026.

Neo1 относится к классу крупных андроидов — высота составляет примерно 4 метра. Его конструкция предусматривает 41 активную степень свободы. В 39 суставах используются миниатюрные гидравлические приводы собственной разработки NeodraDynamics, а еще два вращательных сочленения предплечий оснащены электрическими приводами. Каждый гидравлический модуль весит около 1 кг и, как утверждает компания, развивает постоянное усилие в несколько тонн. Суммарная грузоподъемность обеих рук заявлена на уровне 500 кг.

Однако робот не только может поднимать тяжелые грузы — разработчики делают акцент на точности движений. По данным NeodraDynamics, повторяемость позиционирования составляет около 0,0002 дюйма, или 5 мкм. Это потенциально позволяет использовать Neo1 для сборочных операций, требующих очень точного перемещения тяжелых компонентов.

Компания рассматривает применение робота на промышленных предприятиях, в портах, шахтах, подводной инженерии и аварийно-спасательных работах. Neo1 может быть задействован для перемещения грузов, сборки тяжелых узлов, обслуживания оборудования и расчистки завалов. Разработчики также заявляют о возможности использования радиационно-стойких гидравлических модулей для обслуживания ядерных объектов и обращения с ядерным топливом.

NeodraDynamics основана специалистами с техническим образованием, связанными с Университетом Цинхуа. По словам основателя компании Ян Тао, цель разработки — создавать роботов, способных выполнять задачи, выходящие за пределы физических возможностей человека.