Запас хода 1500 км, ресурс 5000 циклов и зарядка с 30% до 80% за 9 минут. Changan и CATL будут вместе выпускать новые батареи ⁠ 2

Китайский автопроизводитель Changan и крупнейший производитель аккумуляторов CATL договорились расширить сотрудничество. Компании намерены увеличить совместные мощности по выпуску тяговых батарей до 75 ГВт·ч, а также работать над твердотельными аккумуляторами и натрий-ионными элементами. В заявлении также говорится о батареях Golden Bell, которые позволят электромобилям проезжать более 1500 км на одном заряде. По утверждению компании, деградация таких элементов останется незаметной как минимум на протяжении 600 000 км пробега.

Партнёры создали совместное предприятие Times Changan в 2023 году. Оно поставляет аккумуляторные элементы для электромобилей брендов Changan, включая Avatr, Deepal и Nevo. Согласно данным китайского отраслевого издания Libattery.net, ранее предприятие планировало довести производственные мощности до 50 ГВт·ч. Об этом Changan сообщала на встрече с инвесторами в мае 2025 года.

Теперь Times Changan намерено добавить ещё 25 ГВт·ч мощностей и построить новые производственные линии. Для расширения планируется создать промышленный комплекс площадью около 700 000 м² и вложить 5 млрд юаней, или примерно 750 млн долларов. Заявленный срок службы элементов Golden Bell превышает 5000 циклов зарядки, а поддержка зарядки мощностью 6C, по данным компании, позволит восполнить заряд с 30% до 80% всего за 9 минут.