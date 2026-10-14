В ближайшие десятилетия эффект Кесслера не ожидается даже при дальнейшем росте числа аппаратов на орбите

Хотя места на орбите ещё очень много, спутники оказываются под угрозой столкновения с космическим мусором несколько раз в год

Российская система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве фиксирует угрозы столкновения действующих спутников с космическим мусором несколько раз в год.

Об этом ТАСС сообщила Елена Павлова, главный конструктор одного из компонентов АСПОС ОКП. Данные о возможных сближениях оперативно передаются операторам космических систем через Роскосмос. Решение о необходимости манёвра уклонения принимают сами операторы; по словам Павловой, такие манёвры уже выполнялись на практике.

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Эксперт также считает, что в ближайшие пару десятилетий не стоит ожидать эффекта Кесслера — сценария, при котором цепочка столкновений спутников и обломков приводит к неконтролируемому росту количества мусора и делает околоземное пространство опасным для новых аппаратов. Специалисты в России и других странах продолжают уточнять математические модели, в том числе для оценки мелких фрагментов, которые трудно обнаружить радарами и оптическими телескопами.

Однако дальнейшие прогнозы зависят от масштабов освоения орбиты. По оценке, приведённой Павловой, к 2040 году число одновременно работающих спутников может достичь 1,5 млн. Поэтому необходимо постоянно отслеживать ситуацию и разрабатывать общие правила космического движения. Решить проблему мусора усилиями одной страны невозможно — для этого потребуется международное сотрудничество.