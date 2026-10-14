Высокая цена охладила спрос на новые iPhone 18 Pro в России

Российские продавцы электроники не увидели заметного роста интереса к новой линейке iPhone 18, о чем пишет Коммерсантъ.

В restore:, «М.Видео» и Wildberries сообщили, что количество предзаказов примерно соответствует показателям прошлого года. В «Ситилинке» ожидают, что общий спрос окажется ниже, чем при запуске предыдущего поколения: изменения в смартфонах не выглядят революционными, а цены выросли. Самыми востребованными остаются версии Pro Max, преимущественно с памятью на 256 и 512 ГБ. Популярным цветом стал бургунди.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

По данным restore:, на iPhone 18 Pro Max с накопителем 512 ГБ пришлось 29,5% предзаказов, на версию с 256 ГБ — 20,1%. Третье место занял iPhone 18 Pro на 512 ГБ с долей 14,8%. В России цены на iPhone 18 Pro начинаются от 147 тыс. рублей, а на Pro Max — от 157 тыс. рублей. Предзаказы на складной iPhone 18 Duo пока не стартовали; его стоимость, по имеющимся данным, будет значительно выше.

При этом ситуация на рынке неоднородна. МТС сообщила о росте спроса на новые модели на 31% год к году: 75% заказов пришлось на iPhone 18 Pro Max, 22% — на iPhone 18 Pro и 3% — на iPhone 18 Duo. На «Яндекс Маркете» продажи iPhone 18 Pro Max в 1,2 раза превысили результат предшественника, тогда как спрос на iPhone 18 Pro остался прежним. Для сравнения, предзаказы линейки iPhone 17 в прошлом году втрое превысили показатели предыдущего поколения и составили более 136 тыс. устройств.