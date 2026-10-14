Valve сняла с производства шлем виртуальной реальности Index и снизила цены на остатки

Компания Valve объявила о прекращении производства VR-шлема Index, представленного в 2019 году. Оставшиеся устройства и комплектующие распродают со скидками, пока они есть в наличии.

Цена гарнитуры снизилась с $500 до $400. Сменный кабель теперь стоит $103 вместо $130, а левый контроллер — $120 вместо $150. При этом комплект с базовыми станциями и контроллерами, ранее продававшийся за $1000, больше недоступен. Базовые станции также исчезли из продажи, а правый контроллер нельзя приобрести отдельно.

В Valve уточнили, что прекращение выпуска не повлияет на владельцев Index: устройство продолжит поддерживаться в Steam и SteamVR. Кроме того, компания сохраняет сотрудничество с сервисом iFixit, где доступны оригинальные запчасти для ремонта гарнитуры и контроллеров. Сколько комплектующих осталось на складах, не сообщается.

Преемником Index стала гарнитура Steam Frame стоимостью $1060. Устройство работает автономно на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3, оснащено 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ или 1 ТБ. За автономность отвечает литий-ионный аккумулятор ёмкостью 21,6 Вт·ч. Гарнитуру также можно использовать для игр с ПК по кабелю или через потоковую передачу.