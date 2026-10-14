В WhatsApp разрешили подключаться к звонкам без регистрации

Создать ссылку на звонок могут только пользователи с аккаунтом WhatsApp

В WhatsApp появилась возможность приглашать в голосовые и видеозвонки людей, у которых нет аккаунта в мессенджере. Для подключения достаточно открыть ссылку в браузере на компьютере. Звонки бесплатны, защищены сквозным шифрованием и могут объединять до 32 участников без ограничения по времени.

Приглашённые пользователи попадают в виртуальную комнату ожидания и могут присоединиться только после разрешения организатора. Они не видят номера телефонов других участников, не могут отправлять сообщения или приглашать новых собеседников. При этом гостям доступны демонстрация экрана, реакции в виде эмодзи и поднятие руки для запроса слова. Организатор может в любой момент отключить гостя от звонка.

Чтобы создать приглашение, пользователю WhatsApp нужно открыть вкладку «Звонки», нажать на значок «+» и сформировать ссылку, которую можно отправить любому собеседнику.

До конца года разработчики также планируют добавить интеграцию с календарями Google и Outlook, чтобы создавать ссылки на звонки непосредственно из расписания.