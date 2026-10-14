В «Элементе» — главном микроэлектронном холдинге России — более 40% оборудования старше 35 лет

Более 60% технологического оборудования для производства кристаллов в группе «Элемент» выпущено до 2000 года, а 43% — до 1990-го. Таким образом, возраст значительной части установок превышает 35 лет. Об этом сообщает CNews со ссылкой на презентацию Юлии Сухорословой — генерального директора входящей в холдинг компании «Нанотроника». Презентация была представлена на форуме «Микроэлектроника 2026».

Как сообщается, 15% оборудования выпущено в 1990–1999 годах, 5% — в 2000–2004 годах. На установки 2005–2009 годов приходится 2%, 2010–2019 годов — 5%, а выпущенные в 2020 году и позднее составляют 4%. Для оставшихся 27% оборудования год выпуска не указан.

В «Элементе» пояснили CNews, что год выпуска оборудования не обязательно отражает его техническое состояние: многое зависит от используемой технологии и особенностей производственной линии. Наиболее новые установки применяются на участках с пластинами диаметром 200 мм. Для производства по более зрелым технологическим нормам продолжают использовать оборудование, установленное при запуске линий с пластинами диаметром 60–100 мм. В компании уточнили, что новое оборудование аналогичного типа серийно не выпускается, а часть действующих установок прошла модернизацию.

По данным холдинга, выход годной продукции зависит прежде всего от отлаженности технологического процесса, качества материалов и организации производства, а не только от возраста оборудования. В компании также сообщили, что в рамках государственной программы удалось модернизировать отдельные участки и увеличить выпуск электронной компонентной базы. Сейчас «Элемент» оценивает возможности дальнейшего обновления производственных линий, в том числе с применением отечественного оборудования.

Опрошенные CNews представители отрасли отмечают, что для полупроводниковой отрасли столь старый парк оборудования — необычная ситуация, хотя некоторые установки могут работать десятилетиями при надлежащем обслуживании. При этом доступ к запасным частям и сервису для зарубежной техники осложнён санкциями. По мнению представителей отрасли, износ оборудования и невозможность своевременно заменять комплектующие могут снижать рентабельность кристальных производств и отрицательно влиять на долю годных изделий. Ориентиром для срока эксплуатации сложного промышленного оборудования называют 10–20 лет, а для установок ведущих производителей, работающих с передовыми техпроцессами, — до 15 лет.

Согласно презентации, объём контрактов на опытно-конструкторские работы и поставки специального технологического оборудования для кристальных производств по линии госзакупок сократился с 12 млрд рублей в 2025 году до 8 млрд в 2026-м. Стоимость поставок такого оборудования за тот же период составила 2,6 млрд и 2,5 млрд рублей соответственно.

При этом производство оборудования для российской электронной промышленности, по оценке представителя Минпромторга, в 2026 году может вырасти почти на 5%, до 5,58 млрд рублей. В 2025 году объём выпуска достиг 5,32 млрд рублей, в 2024-м — 4,93 млрд, а в 2023-м — 2,93 млрд рублей.

«Элемент» — крупнейший российский производитель микроэлектроники, объединяющий около 30 предприятий. Холдинг выпускает интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику и другие электронные компоненты. С 2026 года группа интегрируется в создаваемую «Объединённую микроэлектронную компанию» (ОМК).