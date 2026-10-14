Starlink обошёл конкурентов среди наземных операторов по скорости и качеству интернета в Европе

Starlink занял первое место по скорости загрузки данных и показателю Consistent Quality в сельской местности Великобритании.

Согласно исследованию Opensignal, спутниковый интернет превзошёл по этим параметрам наземных операторов EE, Three и Vodafone.

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Преимущество Starlink по скорости загрузки зафиксировано и в других странах Европы: сервис оказался лидером во всех 14 исследованных рынках. Это подчёркивает потенциал спутникового интернета для жителей удалённых районов, где прокладка оптоволоконных линий или развитие мобильной инфраструктуры могут быть затруднены.

Consistent Quality (Стабильное качество) у интернет-провайдеров — это метрика, которая показывает, насколько надежно и бесперебойно интернет-соединение справляется с повседневными задачами пользователя.

В отличие от обычной «максимальной скорости», которую часто указывают в рекламе, этот показатель отражает, какую часть времени интернет работает идеально и без просадок.