Starlink обеспечит быстрым бесплатным интернетом отдалённые острова Вьетнама

Власти Хайфона запустили пилотный проект с 10 спутниковыми терминалами для связи и спасательных служб

Вьетнамский город Хайфон заключил соглашение со Starlink о предоставлении бесплатного спутникового интернета на отдалённых островах.

На первом этапе установят 10 терминалов: шесть на острове Катхай и четыре на острове Батьлонгви. За развёртывание оборудования и техническую поддержку отвечает местная телекоммуникационная компания FPT.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Связь планируют использовать для работы государственных служб, развития туризма и координации действий при чрезвычайных ситуациях. Отдельное значение проект имеет для поисково-спасательных операций, когда требуется оперативно обмениваться информацией и поддерживать контакт с экстренными службами.

Спутниковый интернет также должен стать резервным каналом связи во время тайфунов и штормов, способных нарушать работу наземных сетей. Пилотный проект призван повысить надёжность коммуникаций на островных территориях, где доступ к традиционной инфраструктуре ограничен.