SSD ёмкостью 30,72 ТБ, со скоростью чтения до 14,8 ГБ/с и возможностью жидкостного охлаждения. Представлен Kioxia CM9

Kioxia представила новую версию корпоративных твердотельных накопителей CM9 PCIe 5.0 NVMe с поддержкой прямого жидкостного охлаждения и холодных пластин.

CM9-DLC предназначен для центров обработки данных, где требуется отводить тепло непосредственно от компонентов накопителей, в том числе при высокой плотности оборудования в серверных стойках. Устройства в форм-факторе EDSFF E3.S уже переданы некоторым клиентам для тестирования.

Источник изображения: mydrivers // Kioxia

Серия CM9 стала первой линейкой корпоративных SSD Kioxia на флеш-памяти BiCS8 TLC. В ней применяется технология CBA (CMOS directly Bonded to Array): схемы CMOS и массив ячеек изготавливаются на отдельных пластинах в оптимальных условиях, после чего соединяются. По заявлению компании, такая архитектура повышает энергоэффективность, производительность и плотность хранения данных, а также позволяет удвоить полезную ёмкость накопителей по сравнению с предыдущим поколением.

CM9-DLC соответствует стандартам PCIe 5.0, NVMe 2.0 и NVMe-MI 1.2c, а также спецификации OCP для корпоративных NVMe SSD. Серия предусматривает двухпортовые модели в форм-факторах 2,5 дюйма и E3.S. Максимальная ёмкость составляет 30,72 ТБ у версии с интенсивным чтением и показателем выносливости 1 DWPD либо 25,6 ТБ у гибридной модели с интенсивной записью и показателем 3 DWPD. Скорость последовательного чтения достигает 14,8 ГБ/с, записи — 11 ГБ/с. Производительность случайного доступа составляет до 3,4 млн операций чтения в секунду при QD512 и до 800 тыс. операций при QD32.