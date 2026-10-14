Корабль Ship 40 установили вертикально в Megabay на базе Starbase для анализа теплозащиты, двигателей и авионики

SpaceX впервые вернула Starship на стартовую площадку и изучит его после полёта. Официальные фото и видео

SpaceX приступила к изучению Starship Ship 40, который стал первым кораблём программы, вернувшимся на стартовую площадку после полёта. Компания опубликовала официальные фото и видео.

Аппарат прошёл путь через атмосферу, космос и океан, а теперь его установили вертикально в сборочном комплексе Megabay на базе Starbase в Техасе. Там он находится рядом с тремя другими кораблями Starship.

Компания рассчитывает получить уникальные данные о состоянии техники после реального полёта. В центре внимания — теплозащитный экран, двигатели Raptor, авионика и другие системы корабля. Их обследование поможет инженерам оценить, как оборудование переносит нагрузки во время запуска, пребывания в космосе и возвращения.

SpaceX не уточнила, когда завершится анализ Ship 40 и какие именно проверки уже проведены. Однако результаты могут стать важным источником информации для дальнейшего совершенствования Starship и подготовки следующих полётов.