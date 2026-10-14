Смартфоны становятся роскошью: 70% покупателей пересмотрят планы из-за роста цен

Counterpoint Research прогнозирует подорожание устройств в среднем на 20% к концу 2026 года

Согласно ежегодному исследованию Counterpoint Research, более 70% потенциальных покупателей смартфонов намерены скорректировать планы на фоне роста цен.

Они могут отложить обновление устройства или выбрать другую марку. Среди потребителей, собирающихся приобрести смартфон в ближайшие шесть месяцев, 63% уже заметили подорожание.

Наиболее внимательно за изменением цен следят покупатели в Китае: о росте стоимости смартфонов осведомлены 81% опрошенных. В Германии этот показатель составил 70%, в Индии — 66%, а в США и Великобритании — по 50%. По прогнозу Counterpoint Research, к концу 2026 года средняя цена смартфона в мире увеличится на 20%, а новые модели могут подорожать на 30% в годовом выражении.

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При этом далеко не все потребители готовы платить больше за привычные устройства. Увеличить бюджет ради выбранной модели согласны 44% опрошенных. Ещё 37% предпочтут отложить покупку, а 35% будут искать альтернативы в пределах запланированной суммы.

Часть покупателей также рассчитывает приобрести смартфон во время крупных распродаж, чтобы компенсировать рост цен скидками.