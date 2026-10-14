Samsung разделит Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra на два класса по возможностям камер ⁠ 3

Samsung Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus не получат новую фронтальную камеру: по данным GalaxyClub, смартфоны сохранят 12-мегапиксельный модуль с автофокусом, которым оснащаются модели Galaxy S26. Обновлённую фронтальную 16-мегапиксельную камеру получат только Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.

Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus приписывают основную камеру с датчиками разрешением 50 (основной модуль), 12 (модуль со сверхширокоугольным объективом) и 10 (в связке с телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом) мегапикселей.

Galaxy S27 Pro и S27 Ultra получат более продвинутые камеры — с датчиками разрешением 200 и 50 Мп. При этом конфигурации модулей с телеобъективами будут различаться: Galaxy S27 Pro приписывают 12-мегапиксельный сенсор и оптический зум 3х или 3,5х, а Galaxy S27 Ultra — 50-мегапиксельный сенсор и оптический зум 5х.

Ранее сообщалось, что Galaxy A58 не получит новые камеры.