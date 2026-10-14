Samsung начала глобальное распространение One UI 9 для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra⁠ ⁠ 2

Samsung расширяет географию распространения стабильной версии One UI 9 для смартфонов серии Galaxy S24.

По данным инсайдера Таруна Ватса, обновление уже становится доступно пользователям в новых регионах, в том числе в Таиланде и Индонезии. Это указывает на расширение глобального развёртывания прошивки.

Владельцам Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra рекомендуется периодически проверять наличие обновления в настройках устройства. При этом точный график выхода прошивки для остальных стран и регионов пока не уточняется.

One UI 9 на базе Android 17 приносит для Galaxy S24 обновленный интерфейс, улучшенную многозадачность, кастомизацию панели быстрого доступа (размер ползунков и кнопок), а также 4 новые функции Galaxy AI от новых флагманов: My FanCam, Call Brief, Now Nudge и Now Brief.