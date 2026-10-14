Samsung Galaxy A54 получил октябрьское обновление раньше Galaxy A57

Samsung начала распространять октябрьское обновление безопасности 2026 года для смартфонов серии Galaxy A, причем первым его получил не новейший Galaxy A57, а выпущенный в 2023 году Galaxy A54. Ранее обновление стало доступно для флагманской серии Galaxy S26 — ещё до начала октября.

На данный момент патч выходит для международной версии Galaxy A54 в Таиланде. Обновление распространяется под номером прошивки A546EXXSNFZJ3 и устраняет 62 уязвимости безопасности.

В ближайшие дни Samsung планирует выпустить обновление для других регионов и вариантов смартфона.

Кроме того, Samsung открыла бета-тестирование One UI 9.0 на базе Android 17 для Galaxy A54. При этом компания пока не сообщила, когда стабильная версия прошивки станет доступна всем пользователям.