«Русский Прадо» — в массы: новый УАЗ «Патриот Х» запускают в производство через две недели (и сразу с дизельным мотором) ⁠ 1

УАЗ запустит производство обновленного внедорожника «Патриот Х» в ближайшие две недели. Об этом Журналу Авито Авто сообщили в пресс-службе предприятия. В серию одновременно пойдут бензиновая и дизельная версии модели.

Бензиновый вариант сохранит атмосферный двигатель объемом 2,7 л мощностью 150 л. с. Также покупателям предложат двухлитровый турбодизель, развивающий 136 л. с. Оба двигателя будут сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач, выпускаемой в России — от китайских трансмиссий BAIC решено отказаться.

Внешность «Патриота Х» изменится за счет новых бамперов, колес и светодиодной оптики. В салоне проведут масштабное обновление: вернут подушки безопасности, появится мультируль, а управление раздаточной коробкой перенесут на поворотную шайбу.

Начало продаж обновленного внедорожника запланировано на октябрь-ноябрь 2026 года.