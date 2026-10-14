Российские наработки по роям БПЛА превосходят мировые — глава РАН

Потому что сегодня один оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, дальше ему сложно. А мы видим, как их число растет, задача увеличивается. Поэтому много коллективов работает над алгоритмами, которые позволяют роям взаимодействовать с учетом постоянно меняющейся обстановки и иногда неполной информации, по которым они эксплуатируются. Много работ ведется достаточно успешных, эффективных.

Геннадий Красников