Российские наработки по роям БПЛА превосходят мировые — глава РАН
Создаваемые российскими учеными разработки по роям беспилотников превосходят мировые аналоги, о чем заявил глава Российской академии наук, ученый в области микро- и наноэлектроники Геннадий Красников.
Наши новые подходы не только сопоставимы с мировыми, но иногда и превосходят их, например, по эффективности взаимодействия и выработке стратегии для роя беспилотников.
Он добавил, что рой на сегодняшний день – это основной тренд в сфере развития беспилотников.
Потому что сегодня один оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, дальше ему сложно. А мы видим, как их число растет, задача увеличивается. Поэтому много коллективов работает над алгоритмами, которые позволяют роям взаимодействовать с учетом постоянно меняющейся обстановки и иногда неполной информации, по которым они эксплуатируются. Много работ ведется достаточно успешных, эффективных.