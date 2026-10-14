Российские кроссоверы Volga K40 и Volga K50 обновят: первые подробности

Российский автомобильный бренд Volga готовит обновление кроссоверов K40 и K50. В ближайшее время модели получат изменения в интерьере, причём для старшего K50 предусмотрена новая передняя панель с переработанным расположением экранов и физических органов управления.

В салоне Volga K50 вместо трёх дисплеев оставят цифровую приборную панель и один крупный центральный сенсорный экран. Отдельный дисплей перед передним пассажиром уберут. Управление климатической системой перенесут на обычные физические кнопки, а блок беспроводной зарядки смартфона разместят в другом месте.

K50 построен на базе китайского кроссовера Geely Monjaro, однако российская модель получит собственный интерьер. Как отмечает «Журнал Авито Авто», новая передняя панель и центральный тоннель отличаются от решений, используемых в исходном автомобиле.

Обновление также готовят для среднеразмерного кроссовера Volga K40, основанного на базе Geely Atlas. В пресс-службе бренда подтвердили Autonews.ru, что автомобиль вскоре получит обновление, но не раскрыли его содержание.