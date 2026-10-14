Представлен самый лёгкий рюкзак Xiaomi массой всего 140 граммов

Складная модель из водоотталкивающего нейлона вмещает до 4 кг вещей и стоит около 10 долларов

Xiaomi представила на платформе Youpin новый Mijia Lightweight Mini Backpack — компактный рюкзак для повседневного использования, прогулок и коротких поездок.

Его масса составляет всего 140 г, что делает модель самой лёгкой в линейке Mijia. Цена в Китае — 69,9 юаня, или примерно 10 долларов. Рюкзак складывается в собственный верхний карман, поэтому его можно убрать в чемодан или более крупную сумку, не занимая много места.

Представлен самый лёгкий рюкзак Xiaomi массой всего 140 граммов
Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Основное отделение рассчитано на нагрузку до 4 кг. Спереди предусмотрен карман на молнии для мелочей, а по бокам расположены два эластичных отделения для бутылок объёмом 500 мл или зонта. Дополнительные петли позволяют закреплять аксессуары. Широкие S-образные лямки должны равномернее распределять нагрузку на плечи, а верхняя ручка позволяет переносить рюкзак в руке.

Фото 1
Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Для изготовления используется нейлоновая ткань высокой плотности с водоотталкивающими свойствами четвёртого уровня. По заявлению Xiaomi, материал подходит для защиты от небольшого дождя и случайных брызг. Он также выдерживает 30 000 циклов испытаний на истирание без признаков образования катышков или разрывов. 

Предыдущая публикация: Samsung Galaxy S27 Ultra получит улучшенный экран Privacy Display v2 с защитой от подглядыванияСледующая публикация: Samsung начала глобальное распространение One UI 9 для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra⁠
Главное
Все новости
Представлен корпус Zalman Z20 DS с 15,6-дюймовым экраном5 минут назадПредставлен корпус Zalman Z20 DS с 15,6-дюймовым экраном Корпус Mid-Tower поддерживает 12 вентиляторов и три 360-мм радиатора
10 минут назадПолмиллиона каналов и 355 млн подписок: Max ускорил рост
Корейское качество, 5 лет гарантии, японский «автомат». Российское производство автомобилей KGM откладывается15 минут назад2Корейское качество, 5 лет гарантии, японский «автомат». Российское производство автомобилей KGM откладывается Запуск новых моделей, включая Actyon, перенесли на 2027 год
20 минут назад9000 мАч, 185 Гц, 100 Вт, 200 Мп, IP69K. OnePlus 16 стал бестселлером и обошёл даже iPhone 18 Pro Max на JD.com
32 минуты назад«Глаз бога» от BYD⁠ приходит в Европу. Заряженный универсал Denza Z9 GT мощностью 870 л.с. с запасом хода 1100 км станет первым таким авто в регионе
40 минут назадStarlink обошёл конкурентов среди наземных операторов по скорости и качеству интернета в Европе
Starlink обеспечит быстрым бесплатным интернетом отдалённые острова Вьетнама48 минут назад2Starlink обеспечит быстрым бесплатным интернетом отдалённые острова Вьетнама Власти Хайфона запустили пилотный проект с 10 спутниковыми терминалами для связи и спасательных служб
48 минут назад«Кион» добавил аудиокниги в приложение для телевизоров
56 минут назад2«Покупатели этого не забудут». Илон Маск похвалил Micron за цены на память и раскритиковал другие компании
08:382Samsung начала глобальное распространение One UI 9 для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra⁠
Samsung Galaxy S27 Ultra получит улучшенный экран Privacy Display v2 с защитой от подглядывания08:20Samsung Galaxy S27 Ultra получит улучшенный экран Privacy Display v2 с защитой от подглядывания Privacy Display v2 обещает более чёткое изображение и широкие углы обзора даже при включённой защите
08:14Redmi K100 с зарядкой 100 Вт готов к выходу
08:072Мировые продажи смартфонов рухнули до минимума за 14 лет
Российская альтернатива Max: мессенджер «Молния», на который не повлияли атаки дронов, готовится выйти на рынки стран БРИКС08:013Российская альтернатива Max: мессенджер «Молния», на который не повлияли атаки дронов, готовится выйти на рынки стран БРИКС Российско-китайская платформа ведёт переговоры о международном расширении
07:541Предзаказы на iPhone 18 Pro в России практически не отличаются от показателей прошлой модели
07:45 После атак дронов на дата-центры большая часть функций умного дома с «Алисой» восстановлена
Российские наработки по роям БПЛА превосходят мировые — глава РАН07:3912Российские наработки по роям БПЛА превосходят мировые — глава РАН
07:323SpaceX впервые вернула Starship на стартовую площадку и изучит его после полёта. Официальные фото и видео
07:32Хотя места на орбите ещё очень много, спутники оказываются под угрозой столкновения с космическим мусором несколько раз в год
00:2925Российские кроссоверы Volga K40 и Volga K50 обновят: первые подробности
00:153Boeing будет дорабатывать «лайнер мечты»: FAA обязало заменить детали на 174 самолётах Boeing 787 из-за риска потери подъёмной силы
13 окт 23:5721Вслед за выдвижными ручками в китайских машинах могут запретить матричные фары с проекцией изображения, кресла с «нулевой гравитацией» и гибкие экраны
13 окт 23:3412Ручная выдержка заметно ухудшает ночные фото на iPhone 18 Pro — тест DPReview
13 окт 23:044Этот планшет предлагает по-настоящему игровой GPU и до 192 ГБ ОЗУ. OneXPlayer представила Super X Pro на Ryzen AI Max+ PRO 495
Tucson на минималках. Представлен совершенно новый Hyundai Bayon, и он впервые получил гибридную систему13 окт 22:582Tucson на минималках. Представлен совершенно новый Hyundai Bayon, и он впервые получил гибридную систему Гибридная установка 1.6 HEV выдает 138 л. с.
13 окт 22:544Это первая системная плата для новых процессоров Intel Nova Lake. Decenta M26-NVLS-ATX09 не для обычных пользователей
13 окт 22:473Первую видеокарту нового поколения AMD представит не раньше Computex 2027
13 окт 22:448Segway представила электровелосипед Xyber Air с запасом хода до 93 км
13 окт 22:32Более 3000 долларов за портативную Windows-приставку. Lenovo Legion Go Gen 2 невероятно подорожала с момента выхода
13 окт 22:2620 000 мАч и 67 Вт за 40 долларов. Мобильный аккумулятор Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) 2027 вышел на глобальный рынок
13 окт 22:223Intel представила ИИ-ускоритель D270 с довольно слабым GPU и памятью LPDDR5X
13 окт 22:0712На УАЗе тайно майнили криптовалюту