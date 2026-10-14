Представлен самый лёгкий рюкзак Xiaomi массой всего 140 граммов

Складная модель из водоотталкивающего нейлона вмещает до 4 кг вещей и стоит около 10 долларов

Xiaomi представила на платформе Youpin новый Mijia Lightweight Mini Backpack — компактный рюкзак для повседневного использования, прогулок и коротких поездок.

Его масса составляет всего 140 г, что делает модель самой лёгкой в линейке Mijia. Цена в Китае — 69,9 юаня, или примерно 10 долларов. Рюкзак складывается в собственный верхний карман, поэтому его можно убрать в чемодан или более крупную сумку, не занимая много места.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Основное отделение рассчитано на нагрузку до 4 кг. Спереди предусмотрен карман на молнии для мелочей, а по бокам расположены два эластичных отделения для бутылок объёмом 500 мл или зонта. Дополнительные петли позволяют закреплять аксессуары. Широкие S-образные лямки должны равномернее распределять нагрузку на плечи, а верхняя ручка позволяет переносить рюкзак в руке.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Для изготовления используется нейлоновая ткань высокой плотности с водоотталкивающими свойствами четвёртого уровня. По заявлению Xiaomi, материал подходит для защиты от небольшого дождя и случайных брызг. Он также выдерживает 30 000 циклов испытаний на истирание без признаков образования катышков или разрывов.