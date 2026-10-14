После атак дронов на дата-центры большая часть функций умного дома с «Алисой» восстановлена

Большая часть функций умного дома с «Алисой» восстановлена, о чем сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Пользователям доступны управление умным освещением, возможности ИИ-камеры, регулировка температуры и другие функции.

«Некоторые ограничения пока сохраняются. Статусы станций в приложении "Дом с Алисой" могут обновляться с задержкой, а облачные сценарии срабатывать с опозданием или не запускаться. История событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны», — сообщили в компании.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Атака на дата-центр произошла в ночь на 11 октября. Работа объекта была полностью остановлена. Ранее сообщалось, что около 4:00 по московскому времени в одной из зон облачной платформы Yandex Cloud зафиксировали перебои с электропитанием. До этого, еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников.

«Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире. По данным компании, после атаки беспилотников записи о счетах клиентов не пострадали, поскольку хранятся в нескольких копиях на разных площадках.