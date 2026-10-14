Полярные сияния под прицелом: в России создали космический детектор

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ создали прототип прибора для регистрации энергичных электронов, которые вызывают полярные сияния. Устройство предназначено для установки на малый спутник формата CubeSat 3U, разработанный компанией «Геоскан».

Детектор позволит изучать процессы в радиационных поясах Земли и собирать данные для исследования космической погоды. Его конструкцию адаптировали к ограничениям малых спутников по размерам и энергопотреблению, сохранив возможность точно измерять энергию частиц.

Основой прибора стал сцинтилляционный кристалл на основе иодида цезия, активированного таллием. При взаимодействии с заряженными частицами он испускает свет, интенсивность которого зависит от поглощённой энергии. Кремниевые фотоумножители преобразуют световые вспышки в электрические сигналы.

Разработчикам пришлось подобрать расположение фотодетекторов, которое обеспечивает эффективный сбор света при минимальном количестве электронных каналов. Для обработки сигналов команда также спроектировала собственную аналоговую плату с системой стабилизации питания, малошумящим усилением и программируемой логической интегральной схемой (ПЛИС). Она оцифровывает импульсы и отбирает события для записи, экономя ограниченные ресурсы памяти и передачи данных.

Прототип прошёл калибровочные испытания, показавшие возможность не только обнаруживать электроны, но и определять их энергию. В разработке участвовали сотрудники лаборатории, студенты и школьники.

Проект реализуется в рамках научно-образовательной инициативы Space-Pi при поддержке федерального проекта «Кадры для космоса».