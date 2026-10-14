Полярные сияния под прицелом: в России создали космический детектор

Проект реализуется в рамках научно-образовательной инициативы Space-Pi

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ создали прототип прибора для регистрации энергичных электронов, которые вызывают полярные сияния. Устройство предназначено для установки на малый спутник формата CubeSat 3U, разработанный компанией «Геоскан».

Полярные сияния под прицелом: в России создали космический детектор
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Детектор позволит изучать процессы в радиационных поясах Земли и собирать данные для исследования космической погоды. Его конструкцию адаптировали к ограничениям малых спутников по размерам и энергопотреблению, сохранив возможность точно измерять энергию частиц.

Основой прибора стал сцинтилляционный кристалл на основе иодида цезия, активированного таллием. При взаимодействии с заряженными частицами он испускает свет, интенсивность которого зависит от поглощённой энергии. Кремниевые фотоумножители преобразуют световые вспышки в электрические сигналы.

Разработчикам пришлось подобрать расположение фотодетекторов, которое обеспечивает эффективный сбор света при минимальном количестве электронных каналов. Для обработки сигналов команда также спроектировала собственную аналоговую плату с системой стабилизации питания, малошумящим усилением и программируемой логической интегральной схемой (ПЛИС). Она оцифровывает импульсы и отбирает события для записи, экономя ограниченные ресурсы памяти и передачи данных.

Прототип прошёл калибровочные испытания, показавшие возможность не только обнаруживать электроны, но и определять их энергию. В разработке участвовали сотрудники лаборатории, студенты и школьники.

Проект реализуется в рамках научно-образовательной инициативы Space-Pi при поддержке федерального проекта «Кадры для космоса».

Предыдущая публикация: 185 Гц, 9000 мА·ч, 200 и 50 Мп, а также необычное охлаждение. Смартфон OnePlus Ace 7 обрастает деталямиСледующая публикация: Китай впервые показал прототип собственного источника EUV-излучения для передовой литографии
Главное
Все новости
26 минут назадOLED-экран 185 Гц, камера на 200 Мп и батарея на 8700 мА·ч. Realme готовит свою версию OnePlus 16R
33 минуты назад1Как бы ни старались, микросхем не хватает: спрос на чипы превышает производственные мощности
40 минут назад2SSD ёмкостью 30,72 ТБ, со скоростью чтения до 14,8 ГБ/с и возможностью жидкостного охлаждения. Представлен Kioxia CM9
Запас хода 1500 км, ресурс 5000 циклов и зарядка с 30% до 80% за 9 минут. Changan и CATL будут вместе выпускать новые батареи50 минут назад2Запас хода 1500 км, ресурс 5000 циклов и зарядка с 30% до 80% за 9 минут. Changan и CATL будут вместе выпускать новые батареи Деградация таких элементов останется незаметной как минимум на протяжении 600 000 км пробега
12:26Космическая «маршрутка»: 35-я миссия Crew Dragon стала 4-м полётом для корабля и 8-м для Falcon 9, опубликованы официальные фото
12:173Банкам дали передышку: Минцифры попросило отложить блокировку немаркированных звонков
Китай впервые показал прототип собственного источника EUV-излучения для передовой литографии12:096Китай впервые показал прототип собственного источника EUV-излучения для передовой литографии Но до серийного производства ещё 3-5 лет
12:072185 Гц, 9000 мА·ч, 200 и 50 Мп, а также необычное охлаждение. Смартфон OnePlus Ace 7 обрастает деталями
11:431Праздник у пользователей Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra: вышла финальная One UI 9.0
11:41Huawei Enjoy 100 Pro получит батарею более 8000 мА·ч и новый чип Kirin
11:351Google открыла доступ к Gemini 4 Argon с миллионом выходных токенов
HMD, выпускавшая смартфоны Nokia, — всё. Компания уходит с некоторых рынков и сокращает выпуск новых моделей11:264HMD, выпускавшая смартфоны Nokia, — всё. Компания уходит с некоторых рынков и сокращает выпуск новых моделей Компания намерена сосредоточиться на корпоративных устройствах
11:0512Смартфоны становятся роскошью: 70% покупателей пересмотрят планы из-за роста цен
11:054Продавцы и производители техники попросили Минпромторг уменьшить техсбор на ноутбуки, смартфоны и прочую электронику из-за риска роста цен
10:556«Циан» ограничил работу после атак на дата-центры «Яндекса»
10:51Manus выходит на рынок смартфонов. Первым станет Oppo Find X10
10:231Любые лампы и светильники можно сделать умными, недорого. Представлен выключатель Xiaomi Smart Switch 2 Pro
10:19Nvidia RTX Spark и 128 ГБ унифицированной памяти в корпусе 1,3 л. Представлен MSI EdgeMesa N AI+
Китайские процессоры Hygon стали основой крупнейшего в мире наземного пункта пропуска10:01Китайские процессоры Hygon стали основой крупнейшего в мире наземного пункта пропуска На пунктах пограничного контроля установлены компьютеры на процессорах Hygon
09:4915Китай обойдётся и без ASML. Начались отгрузки автоматических литографов для 200-мм пластин
09:459«МегаФон»: проводные наушники выходят из моды
Представлен корпус Zalman Z20 DS с 15,6-дюймовым экраном09:434Представлен корпус Zalman Z20 DS с 15,6-дюймовым экраном Корпус Mid-Tower поддерживает 12 вентиляторов и три 360-мм радиатора
09:3812Полмиллиона каналов и 355 млн подписок: Max ускорил рост
Корейское качество, 5 лет гарантии, японский «автомат». Российское производство автомобилей KGM откладывается09:334Корейское качество, 5 лет гарантии, японский «автомат». Российское производство автомобилей KGM откладывается Запуск новых моделей, включая Actyon, перенесли на 2027 год
09:2849000 мАч, 185 Гц, 100 Вт, 200 Мп, IP69K. OnePlus 16 стал бестселлером и обошёл даже iPhone 18 Pro Max на JD.com
09:151«Глаз бога» от BYD⁠ приходит в Европу. Заряженный универсал Denza Z9 GT мощностью 870 л.с. с запасом хода 1100 км станет первым таким авто в регионе
09:071Starlink обошёл конкурентов среди наземных операторов по скорости и качеству интернета в Европе
Starlink обеспечит быстрым бесплатным интернетом отдалённые острова Вьетнама09:002Starlink обеспечит быстрым бесплатным интернетом отдалённые острова Вьетнама Власти Хайфона запустили пилотный проект с 10 спутниковыми терминалами для связи и спасательных служб
09:00«Кион» добавил аудиокниги в приложение для телевизоров
08:524«Покупатели этого не забудут». Илон Маск похвалил Micron за цены на память и раскритиковал другие компании
08:384Samsung начала глобальное распространение One UI 9 для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra⁠
08:271Представлен самый лёгкий рюкзак Xiaomi массой всего 140 граммов