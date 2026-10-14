«Покупатели этого не забудут». Илон Маск похвалил Micron за цены на память и раскритиковал другие компании
Глава SpaceX считает, что завышенная стоимость компонентов может лишить поставщиков лояльности клиентов
Илон Маск заявил, что Micron Technology ведёт себя разумно при установлении цен на микросхемы памяти, тогда как другие поставщики, по его мнению, устанавливают чрезмерно высокие цены. В публикации в X предприниматель подчеркнул, что заказчики не забудут такого отношения, а ценовая политика Micron может укрепить долгосрочную лояльность клиентов.
Компания Micron установила разумные цены на будущую память, в то время как другие компании завышали их, и сегодняшние покупатели этого не забудут… Micron делает разумный шаг для обеспечения долгосрочной лояльности клиентов.
Маск прокомментировал публикацию Николаса Мугалли, главы World Trade Securities, который обратил внимание на позитивную оценку рынка памяти и накопителей в аналитической записке JPMorgan. На фоне роста спроса и ограниченного предложения стоимость компонентов памяти стала важным фактором для производителей электроники и инфраструктуры искусственного интеллекта.
Главный рыночный стратег Futurum Equities Шей Болур считает, что Micron может превратить благоприятное отношение клиентов в долгосрочные контракты и увеличить долю рынка, когда дефицит предложения ослабнет.