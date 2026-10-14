«Покупатели этого не забудут». Илон Маск похвалил Micron за цены на память и раскритиковал другие компании ⁠ 2

Илон Маск заявил, что Micron Technology ведёт себя разумно при установлении цен на микросхемы памяти, тогда как другие поставщики, по его мнению, устанавливают чрезмерно высокие цены. В публикации в X предприниматель подчеркнул, что заказчики не забудут такого отношения, а ценовая политика Micron может укрепить долгосрочную лояльность клиентов.

Компания Micron установила разумные цены на будущую память, в то время как другие компании завышали их, и сегодняшние покупатели этого не забудут… Micron делает разумный шаг для обеспечения долгосрочной лояльности клиентов. Илон Маск

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Маск прокомментировал публикацию Николаса Мугалли, главы World Trade Securities, который обратил внимание на позитивную оценку рынка памяти и накопителей в аналитической записке JPMorgan. На фоне роста спроса и ограниченного предложения стоимость компонентов памяти стала важным фактором для производителей электроники и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Главный рыночный стратег Futurum Equities Шей Болур считает, что Micron может превратить благоприятное отношение клиентов в долгосрочные контракты и увеличить долю рынка, когда дефицит предложения ослабнет.