OLED-экран 185 Гц, камера на 200 Мп и батарея на 8700 мА·ч. Realme готовит свою версию OnePlus 16R

В сети появились новые подробности о смартфоне Realme, который должен получить характеристики, схожие с OnePlus 16R.

Устройство оснастят основной камерой на 200 Мп и телеобъективом с датчиком 50 Мп и оптическим зумом 3,5×. Сверхширокоугольной камеры не будет. Эти сведения противоречат более ранней утечке, в которой говорилось о трёх модулях по 50 Мп. При этом дизайн блока камер якобы будет напоминать Realme 16 Pro+.

Смартфону приписывают металлическую рамку, плоскую стеклянную заднюю панель, встроенный вентилятор охлаждения и круглую RGB-подсветку. Спереди ожидается плоский OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления до 185 Гц в некоторых играх. Интерфейс, как утверждается, будет работать на частоте до 165 Гц. За производительность отвечает чипсет серии Snapdragon 8, запуск BGMI будет возможен при 120 кадрах в секунду, Call of Duty — при 165 кадрах в секунду.

Ёмкость аккумулятора составит 8700 мА·ч. Речь может идти об индийской версии OnePlus 16R, которая может выйти и под брендом Realme. Обе марки входят в экосистему Oppo и могут использовать общие аппаратные платформы.