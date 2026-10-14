Nvidia RTX Spark и 128 ГБ унифицированной памяти в корпусе 1,3 л. Представлен MSI EdgeMesa N AI+

Компания MSI представила компактный компьютер EdgeMesa N AI+ для локального запуска ИИ-агентов и больших языковых моделей.

Устройство построено на платформе Nvidia RTX Spark и оснащено 128 ГБ унифицированной памяти. При объёме корпуса всего 1,3 л система рассчитана на работу с крупными нейросетями без необходимости отправлять запросы на удалённые серверы. Производитель заявляет о возможности запуска моделей со 120 млрд параметров.

В основе компьютера лежит суперчип RTX Spark N1X, объединяющий 20-ядерный процессор Grace и графический процессор Blackwell с 6144 ядрами CUDA. Пиковая производительность при вычислениях FP4 для разреженных ИИ-моделей достигает 1 петафлопса. Память LPDDR5X-9600 объёмом 128 ГБ используется совместно центральным и графическим процессорами, что позволяет обходить ограничения, связанные с небольшим объёмом традиционной видеопамяти. Система поддерживает контекстное окно до 128 тыс. токенов. Для хранения данных предусмотрен слот NVMe SSD с поддержкой накопителей ёмкостью до 4 ТБ.

За охлаждение отвечают воздушная система и испарительная камера, а питание обеспечивает адаптер мощностью 240 Вт. Заявленный уровень шума составляет 28 дБ в режиме ожидания и до 32 дБ под полной нагрузкой. Набор интерфейсов включает четыре порта USB-C со скоростью до 20 Гбит/с, три из которых поддерживают DisplayPort 1.4 Alt Mode, HDMI 2.1b и Ethernet 10GbE. Также доступны Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а вывод изображения возможен одновременно на четыре дисплея. Данные о цене и сроках начала продаж в исходном материале не приводятся.